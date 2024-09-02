港鐵車廂扶手被掛胸圍？設電視、床褥連被舖　情趣酒店設計勁迫真

香港土地問題嚴重，情侶為了要有私人空間，難免會到情趣酒店共度春宵！日前有網民分享照片，貌似港鐵車廂內的扶手被人掛放胸圍，更見到有電視，以及床褥被舖，故稱「啲人當咗地鐵好似自己屋企一樣…其他人唔使坐咩」。帖文一出，網民秒認出相中地點，其實是佐敦一間情趣酒店，以港鐵車廂環境設計為房間主題，又質疑樓主「假膠」，「一睇就知唔係地鐵啦，地鐵會有電視咁樣放咩」、「好多年啦！無生意出post賣免費廣告呀？」



其實照片早於2022年已在網上瘋傳，當時設計曝光曾被網民大讚細緻迫真，「好真喎，咁癲」、「係邊度求介绍」，惟相關照片近日再被上載「翻炒」，故掀起網民討論。



有網民分享「港鐵車廂」內，有扶手被掛上女士胸圍。（FB「好fashion呀你」圖片）

該網民在 facebook 群組「好fashion呀你」上傳2張照片，並稱「啲人當咗地鐵好似自己屋企一樣…其他人唔使坐咩！」如照片所示，「港鐵車廂」內的扶手被掛有1個粉紫色胸圍，另外更設有電視，「座位」則被擺放床褥、被舖等。雖然扶手、路線圖、輔佐圖標都相當迫真，不過仔細留意，便會發現四周是以佈景搭建而成，因此並非真正列車。

網民秒認出是情趣酒店

帖文引來網民留言，不少人即時認出相中地點，其實是以港鐵為主題的情趣酒店房，「又幾特別」，卻指有1點美中不足，「無關愛座，零分重作」。

許多留言更質疑樓主「假膠」，「一睇就知唔係地鐵啦，地鐵會有電視咁樣放咩」、「真唔知定假唔知，查清楚你就唔會咁無知」、「好多年啦！無生意出post賣免費廣告呀？」、「上網睇過事後評，好X污糟」、「YouTuber都去過，但見到環境後污糟到走咗，事後喺嗰間（酒店）IG留言投訴」。

許多網民即瞬間認出相中地點，為佐敦一間情趣酒店房。（FB「好fashion呀你」圖片）

翻查資料，其實照片早於2022年已在網上瘋傳，當時亦曾有媒體報道，地點其實是佐敦一間情趣時鐘酒店，不過房間以港鐵車廂為主題，不但設有紅色扶手，亦有路線圖，設計被曝光時曾獲網民大讚細緻迫真，「好真喎，咁癲」、「係邊度，求介绍」，惟相關照片近日再被「翻炒」，掀起網民討論。

（綜合）