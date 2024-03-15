情趣酒店「八爪椅」被盜走！專頁發文急勸歸還　網民：一定很好用

情到濃時，情侶或會到就近情趣酒店解決需要！台灣日前就有汽車旅館分享傻眼的盜竊事件，指其中1間房間本來設有情趣「八爪椅」，可是當客人退房後才發現整張被搬走，故貼出房間入住前後的對比圖，呼籲該入住者盡快歸還。帖文曝光後惹來網民熱烈討論，有人笑稱「這一定很好用吧」、「會不會做一做，人卡住出不來，所以退房時人就這樣卡着一起退房了」。不過亦有網民質疑帖文是廣告，畢竟住客入住都要提供個人資料，加上大門肯定有安裝閉路電視，若然要抓小偷，根本不是難事，毋須如此張揚。



台灣情趣酒店「八爪椅」慘被客人偷走，發文籲對方盡快歸還。（FB「慾望實境娛樂汽車旅館」圖片）

台灣「慾望實境娛樂汽車旅館」上周六（9日）在社文平台facebook專頁發帖，並上載其中1間房間入住前後的對比圖，呼籲「麻煩偷我們『八爪椅』的趕快還我們！謝謝」。圖片所示，房間以捷運南港展覽管地鐵站為主題，而房內的角落位置則擺放1張「八爪椅」，不過當客人退房後，除了床單變得凌亂，連角落的「八爪椅」也整張消失，着實讓人匪夷所思。

客人退房後，除了床單變得凌亂，角落的「八爪椅」亦整張消失。（FB「慾望實境娛樂汽車旅館」圖片）

帖文引來網民爆笑留言，「戰況激烈」、「這一定很好用吧」、「一試就上癮」、「回家繼續玩」、「可能癖好是蒐集原味的八爪椅」、「會不會做一做，人卡住出不來，所以退房時人就這樣卡着一起退房」、「偷東西也是Play的一環嗎」、「目前已經離開南港展覽管前往下一站」、「現在開完房間要檢查客人後車廂了」、「建議椅子要用固定在地上，一來不會被偷，二來翻雲覆雨時比較安全」。

亦有人質疑是否為博眼球而自導自演廣告，「連八爪椅這麼大都能運走」、「為何東西不見不報案，不調閱旅館那邊場內監視器畫面」、「應該很好找人！休息住宿都要證件登記」，又或者是員工所為，畢竟椅子這麼大還能帶出去，若不是客人事先拆解，帶離時肯定會被發現，所以猜測椅子是被員工收起來。

（綜合）