城巴788行錯路變過海　累乘客上班遲到　城巴1句回應被鬧爆：好寸

乘搭巴士也會走入「結界」？有港女於網上發片發文表示，她日前早上乘搭城巴788從灣仔會展往柴灣上班，全程站點均在港島區，詎料司機竟行錯路過海，結果要過海後駛回頭，令車程時間大增，感嘆「巴士司機真係星期一朝早嚟玩嘢……希望老細相信我呢個遲到嘅故事」。



網民看過影片熱議，對乘客反應感到驚訝，「架車啲人咁冷靜」、「高eq，讚！」；也有人笑言「$8.1搭來回過海，抵晒啦」、「呢排啲巴士師傅都有啲驚喜」、「司機瞓未醒呀？」。另有網民估計行錯路原因，「可能佢都係第一日返工」、「司機成日揸唔同路線，可能一時記錯」。



城巴事後留言1句回應，卻反被鬧爆，「嘩咁寸？」、「拎其他乘客份工出嚟俾你搞笑？」。



乘搭巴士也會走入「結界」？（資料圖片）

巴士行錯路過海令車程時間大增

該港女周一（9月2日）於社交平台threads上載影片，指她早上乘搭城巴788從灣仔會展上車往柴灣上班，沒想到巴士司機行錯路過海，感嘆「巴士司機真係星期一朝早嚟玩嘢，揸咗過海，有一刻諗緊係咪幻覺」。

樓主指，她早上乘搭城巴788從灣仔會展上車往柴灣上班，沒想到巴士司機行錯路過海。（影片截圖）

根據城巴網頁，城巴988往來上環港澳碼頭至小西灣藍灣半島，全程站點均在港島區。不過影片見到，巴士已駛過紅磡海底隧道（紅磡），到達理工大學出口位置，上層車廂屏幕則顯示「香港高等教育科技學院(THEi高科院)」。影片中乘客相當冷靜安靜，未有鼓譟。

影片見到，巴士已駛過紅磡海底隧道（紅磡），到達理工大學出口位置。（影片截圖）

樓主補充，司機最後要過海返回柴灣，「搭咗半個鐘」，令車程時間大增，無奈表示，「希望老細相信我呢個遲到嘅故事」。

網民估司機行錯路原因

網民看過影片熱議，對乘客反應感到驚訝，「架車啲人咁冷靜」、「高eq，讚！」、「完全冇人出聲X鬼」、「因為都無嘢可以做到」。也有人笑言「$8.1搭來回過海，抵晒啦」、「好好笑，好似《我們這一家》（卡通片）出現嘅情節」、「呢排啲巴士師傅都有啲驚喜」、「司機瞓未醒呀？」、「佢㗎巴士有冇得畀過海錢㗎」。

網民看過影片熱議，對乘客反應感到驚訝。（threads）

有網民估計行錯路原因，「可能佢都係第一日返工」、「司機成日揸唔同路線，可能一時記錯」。另有網民分享類似經歷，「想講我今日都係搭班車，我第1次搭788，我喺中環上車，佢過隧道嗰下真係嚇親，仲以為自己上錯車……心諗點解呢架車去柴灣都要過紅隧，個下都唔知畀咩反應好，我仲以為自己X咗上錯車，原來唔係我錯！」、「我都試過，明明應該九龍過海，去咗土瓜環，先知要返轉頭……」。

城巴回應被網民批評

城巴事後留言打趣指「恭喜成為幸運兒，獲得免費過海之旅」，卻反被網民批評，「嘩咁寸？」、「拎其他乘客份工出嚟俾你搞笑？」、「你哋有預謀㗎？真恐怖」。