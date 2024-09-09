公屋│4個月獲四派公屋畢業　小紅書女解釋原因惹議：多謝香港政府

【公屋／公屋申請／輪候】公屋申請動輒以年計算，能獲派心儀單位確實開心。有女生就於小紅書發文分享「喜事」，稱在4個月內成功獲「四派」到心儀的黃大仙慈雲山公屋單位。她形容這是「香港速度」，並感謝香港政府，「終於如願以償，中獎都無咁開心，好感恩，多謝香港政府畀我哋一個家」



「4個月四派公屋」引來網民熱議，有人留言恭喜樓主，「完美恭喜啦」、「來接好運」；但也有不少網民疑惑為何可以在4個月內獲4次派樓機會，樓主則留言解釋箇中原因。



公屋申請動輒以年計算，能獲派心儀單位確實開心。（資料圖片）

4個月獲四派公屋 小紅書女：多謝香港政府

該女生日前於小紅書發文，列出自己獲4次派公屋機會，留言「歷經4個月，終於如願以償，中獎都無咁開心，好感恩，多謝香港政府畀我哋一個家」，又形容是「香港速度」。

樓主列出自己獲4次派公屋機會，留言「歷經4個月，終於如願以償，中獎都無咁開心，好感恩，多謝香港政府畀我咃一個家」。（小紅書）

從樓主上載房委會發出的公屋編配通知信見到，樓主獲首派到「華富二邨華泰樓」；二派「石硤尾邨」；三派「慈正邨正明樓」；四派則是「慈民邨民健樓」，亦即樓主最終「畢業」的心儀單位。

樓主表示，首派「華富二邨華泰樓」時，因交通不方便及太遠，所以拒絕；二派「石硤尾邨」因為要行樓梯，所以再拒絕，「要爬兩層樓梯，最頂層，好熱啊；三派「慈正邨正明樓」是凶宅，同樣拒絕；最後四派「慈民邨民健樓」是其理想公屋單位，果斷接受，「有1次系凶宅，我都無諗到最尾1次派慈雲山，勁開心」。

樓主感恩「多謝香港政府畀我哋一個家」。（小紅書）

「4個月四派公屋」引來網民熱議，有人留言恭喜樓主，「完美恭喜啦」、「來接好運」、「正！慈雲山好住」。但也有不少網民疑惑為何可以在4個月內獲4次派樓機會，「點解會派4次？」。

公屋輪候時間動輒以年計算。（資料圖片）

樓主解釋獲四派原因

樓主回應時解釋，她輪候公屋9年，之前申請擴展市區，至去年6月見房屋署主任後，收信通知可以轉市區，等候1年即收到首派。她補充，由於「三派」的「慈正邨正明樓」屬於「凶宅」單位，不接受亦不計算1次派樓機會，故最終在4個月內獲得4次派樓機會。