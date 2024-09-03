九巴2大媽同除鞋晾腳過對面位！港女拍照公審　網民嘲：去按腳？

乘搭公共交通工具理應顧己及人，但有港女坐巴士時卻驚見十分惡心的畫面，於是拍照後在網上公審，指自己坐在巴士下層時，見四人對坐的卡位有2名大媽同時脫了鞋「飛象過去」，把腳晾在對面座位上，看似十分消遙自在。而面對如此無公德心的行為，樓主不禁表示：「唔講以為返咗大陸。」



帖文隨即被瘋傳，引來不少網民鬧爆大媽在巴士上脫鞋，「好冇品，又臭」、「真是以後唔敢坐」，又嘲諷「技師呢？唔講以為佢去咗骨場按腳」，亦有人認為要阻止這些行為「影咩相啫，即X啦」。另有人指出，這種缺德行為無分邊界，2名大媽不一定是內地人，「其實好多老一輩都會」。



樓主拍下2個大媽在巴士除鞋後，將雙腳晾在對面座位上，十分缺德。（ threads圖片）

2名大媽脫鞋放腳到對面座位

有港女早前在Threads上發相，指自己坐在巴士下層，見四人對坐的位置，有2名大媽脫了鞋「飛象過去」，將雙腳放在對面的座位上，看似十分消遙自在。而對面如此欠缺公德心的行為，樓主不禁表示「唔講以為返咗大陸？」。

帖文引來不少網民鬧爆，「好冇品，又臭」、「隔住個mon都聞到陣味」、「好核突啊」，有人嘲諷「wow多謝你喎，除咗鞋先擺呢隻腳上去，真係有禮貌嘅啫」、「技師呢？唔講以為佢去咗骨場按腳」。

其他網民也上載遇過的類似無品行為。（ threads圖片）

其他網民也上載遇過的類似無品行為。（ threads圖片）

網民：在內地這樣也會被罵

有網民認為見怪不怪，而且不分地區，認為毋須標籤是內地，「其實好多老一輩都會」，亦有人認為樓主不應只拍照公審，應立即阻止她們「影咩相啫，即X啦」、「出聲制止呀，一定要出聲」、「直接說他們就行，在內地這樣也會被罵」。