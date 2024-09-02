仙氣的士女司機瘋傳！穿這背心震撼網民：有驚喜　這角度竟成焦點

的士司機巾幗不讓鬚眉，更隨時有驚喜！本港網絡瘋傳1張「仙氣女的士司機」照片，見到有1名穿背心的年輕「女司機」坐在的士駕駛座上疑似駕駛，與一般的士司機粗豪男性的形象反差極大。



不少網民看到相片都「心心眼」，大讚「有仙氣」，直呼「戀愛了」，「好有仙氣」、「好漂亮啊」、「有驚喜」、「想排隊搭的士」、「請唔請跟車？」；但也有網民關注相片的拍攝角度，認為刻意避開車牌，而且是原地拍攝，故質疑相中女子只是拍劇演員或模特兒，未必是真正的士司機，「唔影車牌知咩事啦」。



的士司機巾幗不讓鬚眉，更隨時有驚喜。（資料圖片）

女子雙手放在軚盤上

本港多個Facebook群組周六（8月31日）起流傳2張相片，指有穿氣質背心的年輕女司機在駕駛的士。

相片見到，拍攝時間是夜間，該女司機穿上背心坐在的士駕駛座，皮膚顯白，樣貌相當年輕。其中1張相見到她把雙手放在軚盤上，另1張相則見到她在望的士右邊側鏡，表情認真，而且一直扣上安全帶，但因在原地拍照，未知的士有否開行。

相片見到，該女司機穿上背心坐在的士駕駛座，皮膚顯白，樣貌相當年輕。（Facebook）

其中1張照片見到她把雙手放在軚盤上。（Facebook）

另1張照片則見到她在望的士右邊側鏡，表情認真。（Facebook）

網民：戀愛了 關注拍攝角度避開車牌

相片被轉載到多個的士司機網上群組，不少網民都看到「心心眼」，大讚「有仙氣」，直呼「戀愛了」，「好有仙氣」、「文青FEEL」、「好漂亮啊」、「想排隊搭的士」、「請唔請跟車？」。

但也有網民關注相片的拍攝角度，認為刻意避開車牌，質疑只是拍劇演員或模特兒，未必是真正的士司機，「唔影車牌知咩事啦」、「FAKE TAXI啊嘛？」。

沒有相關牌照不能駕駛汽車

根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第42(3)條，「任何人不得容受或允許並無持有有關車輛所屬種類的駕駛執照的人駕駛汽車」，如屬首次被定罪，最高可罰款5,000元及監禁3個月。不過，如汽車當時沒有插入車匙，或沒有提供可驅動方式，即車上人不能「駕駛」，則沒有犯法。