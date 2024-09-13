巴士男坐非關愛座！遭阿伯怒睥嘲不讓座：由我跌死佢！　結局這樣

關愛座演變成「批鬥座」的風波不絕。最近有男子在社交平台發文，表示日前坐巴士時，由於在頭站上車，因此一早就坐在關愛座後方的座位，後來1對老人家上車，婆婆坐了當時唯一的關愛座空位，伯伯則站在附近。樓主指伯伯其後全程車一直盯着他，更一度冷嘲熱諷地說，「而家啲後生仔都唔識讓位畀老人家，咪由我跌死佢囉」，樓主直至最後都沒有讓座，並稱自己不認同「坐車老奉要讓老人家」的做法，假如對方「道德勒索畀說話我聽」，便更加不想讓位。



港男在社交平台發文，表示乘坐巴士時坐於關愛座後方，卻遭沒有位坐的伯伯全程車狠狠盯着，更嘲諷他不讓座。（資料圖片）

樓主：老奉讓位畀老人家？

該名港男在Threads以「論搭車係咪要老奉讓位畀老人家？」為題發文，表示日前乘搭巴士，由於自己在頭站上車，故找了在關愛座係方的座位坐下，1對老人家在數個站後上車，當時關愛座已有1名大叔坐着，伯伯便讓婆婆先坐，「跟住就嚟料，成程車個伯伯就企喺到望住我，係望到實一實嗰隻」。

此時婆婆打算讓出其座位，但伯伯一口拒絕，並「單單打打」說嘲諷話給樓主聽，「唉唔使啦！而家啲後生仔都唔識讓位畀老人家，咪由我跌死佢囉」，說話期間更以看着殺父仇人般的眼神望向樓主，而直到該對老人家下車，樓主均沒有讓座。

婆婆打算讓出其關愛座，但伯伯一口拒絕，並嘲諷道：「唉唔使啦！而家啲後生仔都唔識讓位畀老人家，咪由我跌死佢囉。」示意圖。（《福秀回來了》劇照）

樓主：道德勒索一定唔會讓座

男子在文中直言，「其實我真係唔認同坐車老奉要讓老人家呢個做法，老實講呢啲嘢好講心情，冇得逼，尤其係仲要道德勒索畀說話我聽我就一定唔會讓」。樓主又分享過往一段經歷，解釋自己為何不再主動做好事，甚至變成有點自私的原因，他稱曾在某天行入商埸時，為1名較為瘦弱的老人家拉開玻璃大門，本打想先讓老人家入商場，自己再跟隨其後，惟「呢個時候，後面嗰幾位人兄蜂擁而至，爭先恐後咁攝入商場」，還很理所當然地繼續讓樓主拉着門，「情況就變成我好似一隻門口小狗咁幫人開門… …事後唔該都冇聲，有條友仲要『唧』咗一聲」。

樓主當下大感侮辱，更反思自己為何起初要幫該名老人家拉門，「點解要做好心幫人？原來做好事嘅結果就係俾人得寸進尺」，自此之後他便很少主動做好事，「由一個充滿道德感嘅年輕人，變成搭車唔會主動讓位畀老人嘅自私X」。

（Threads）