搭港鐵無讓座予小童！港女慘被怒睥兼斥「衰格」　父母咁教仔更衰

讓座予老弱婦孺本是美德，但亦不應強行要求他人讓座！有女生日前搭港鐵上班，因月經不適，加上前方座位有乘客下車，便順勢坐下，卻因此惹來車上1名小童不滿，高聲斥罵她「衰格」，更揚言「佢（女生）唔讓位俾我，我宜家睥住佢」；其父母聞言只是回覆「你唔夠人快囉」，對正值月經還要被人指責不讓座。



網民紛紛為她抱不平，「讓乜？畀足車費」、「未聽過要讓座畀小朋友喎」，兼且批評該對父母「無家教」，「都唔明點解宜家啲細路可以咁無禮貌，態度又差，啲家長覺得無問題先奇怪」。



有女生搭乘港鐵時，因沒有讓座予小童，遭對方怒睥兼斥「衰格」。（示意圖／港鐵提供圖片）

該女生在 threads 帳號發帖，指當天搭乘西鐵（現稱屯馬綫）前往上班途中，她原本是站立車廂中間，直至前方座位乘客下車，她才順勢坐下。她表示，之後有名相隔約4個人身位的男童突然「睥住我」，然後大聲指責她「真係好衰格」、「佢（樓主）唔讓位俾我，我宜家睥住佢」。

樓主續指，對方父母聽到兒子所言只是淡然回覆「你唔夠人快囉」，質疑對方家教有問題，同時批評男童無禮貌，「老奉要讓㗎咩？」、「本身我想讓㗎，但我聽到呢句，打死都唔讓」。她又表示，當時正值經期來臨第一天，覺得很是疲憊，還要面對被人指責不讓座，苦呻「殺咗我算啦」。

樓主因月經到來本就疲憊不已，對於還要被指責不讓座大感委屈。（《金秘書為何那樣》劇照）

帖文一出，許多網民都為樓主抱不平，「讓乜？畀足車費」、「未聽過要讓坐畀小朋友喎」、「一定唔會讓！你慢慢企啦」，又建議樓主應該這樣反擊，「睥住佢問：『你咁無禮貌，憑咩要人讓俾你？』，對住啲死小孩唔可以忍讓」、「你要露出勝利嘅笑容」、「你應該畀返個『Yeah』」。

有留言就批評該涉事父母和男童無家教，「情緒勒索係無用」、「小朋友行為品格如何，就已經睇得出父母係點樣嘅人」。有網民則對要讓座予小童表示不解，「有時身體上嘅唔舒服無可能喺表面見到，我諗唔明點解要讓座畀細路仔，個個都精靈活潑，真係好需要坐低？我會更加Prefer讓畀行動困難嘅老人家」。

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