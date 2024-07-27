少女月經不適坐巴士關愛座　遭大媽又扯又罵迫讓座　司機咁做獲讚

逼人讓座是不可取的行為！近日1名台灣孕媽在社交平台發帖，表示在巴士上見到1名中小學生年齡的女生「看起來快昏倒」，相信是經期不適，司機趕忙安排女生坐在博愛座（即香港的關愛座）上。豈料此舉引起之後上車的1名大媽不滿，她高聲責備女生卻被司機反駁「博愛座是給需要的人坐的」，於是大媽動手對女生又扯又罵，迫她站起來讓出座位。其他乘客見狀即時幫忙制止，司機也直接停車趕大媽下車，並責備她的行為。有網民大讚司機不但幫女生出聲，又將騷擾他人的大媽趕下車，「司機大哥真的該好好表揚」、「司機超帥耶」。



台灣1名女生坐巴士時身體不適，獲司機安排坐在博愛座上。豈料之後上車的1名大媽十分不滿，對女孩又扯又罵，迫她讓出座位。（示意圖／資料圖片）

該名台灣孕媽在社交平台Threads上發帖，稱日前坐巴士去醫院途中，見到1名大約是小學至初中年紀的少女身體不適，「看起來快昏倒的樣子」。司機看到後便讓女生坐在博愛座上，當時車上就只剩下那2個博愛座。之後1名拿2個大型黑色袋的大媽上車，不斷向車廂內擠，並在看到坐在博愛座的女生後出言譏諷，批評她「沒教養」，「全車都站着，憑什麼就你坐着，誰家的小孩這麼沒教養」。

司機聞言即時反駁表示「博愛座是給需要的人坐的」，並解釋那位女生身體不適，不適合久站。大媽不甘示弱表示「那我是不是也能說『我不舒服，我要坐博愛座』」，而司機就指「當然可以」，但請她在遇到有需要的人上車後主動讓座。

大媽將袋放在空出的關愛座後，竟拉扯女生迫對方讓座。（示意圖／資料圖片）

樓主指本以為大媽會好好坐在剩下的博愛座上，豈料她將袋子放在空座上後，就伸手去扯那位年輕女生的衣服，要把她拉起來，同時一邊破口大罵，斥責她「丟家裏的臉」。其他乘客見狀即時幫忙制止，司機也直接停車要求大媽下車，並責罵她的行為。隨後，司機返回車廂並向乘客及年輕女生致歉，稱「耽誤大家的時間」。

到了醫院的車站，樓主下車時發現那名女生也是同一站下車，而且身後沾染了經血，「不知道是不是剛剛被激烈拉扯不小心漏出來」。樓主即時給她衛生巾及外套遮擋，並心疼表示女生接過後哭了出來，「她原本沒有哭，給她衛生棉的當下她才哭出來，我真的好心疼」。

樓主下車時發現那名女生身後沾染了經血，即時給她衛生巾及外套遮擋。（示意圖／GettyImages）

樓主事後大讚司機「人很好」。同時，她又表示雖然懷孕，但因年輕，有時也「被嚇到不敢坐」博愛座，「我現在也是個孕媽咪，看到這種場景，我真的完全不敢坐博愛座；也好怕我的孩子出生長大後在我看不到的地方會不會也會像這樣被欺負」。

帖文引起網民熱議，不少人表示不解為何許多人見到年輕人就覺得他們不需要博愛座，「我還是不懂為什麼有些人一直認為年輕人不能坐博愛座」、「不舒服而坐博愛座的年輕人，因為不讓座，就被貼上『不禮貌』、『沒家教』的標籤」、「就算不舒服都沒人敢坐，就怕碰到像那種老人」。亦有網民為女生抱不平，並批評大媽，「真的有需要的人，他就已經不舒服了，還會有力氣跟你吵博愛座誰來坐？」、「這種在車上大喊亂罵的，看不出來哪需要位子」。

另外有網民大讚司機，「覺得司機做這些事，幫妹妹說話、趕無禮還騷擾別的乘客的人下車，太值得被表揚了」、「司機大哥真的該好好表揚」、「司機超帥耶」。

（Threads）