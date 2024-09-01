免死金牌？CC車牌車輛疑違泊　貼告示：領事車抄牌留意　法例咁講

違例泊車被抄牌是理所當然，但「牛肉乾」也有「免死金牌」？本港網絡流傳1張相片，見到1架停在路邊的私家車，在車頭擋風玻璃放上告示，強調車輛有「CC車牌（俗稱領事牌）」，屬於「領事專車」，提醒「想抄此車牌時請留意」。



相片引來網民熱議，質疑告示作抄牌「免死金牌」成效，認為相關做法離譜，「法律就是法律，無法無天」、「領事大晒？」、「本來唔想抄，見到呢張紙即抄多幾張」、「有用咩！得就個個貼啦！」。也有網民笑言，「咩國家領事要坐貨Van？」。



本港網絡流傳1張相片，見到1架停在路邊的私家車，在車頭擋風玻璃放上告示，強調車輛有「CC車牌（俗稱領事牌）」，屬於「領事專車」，提醒「想抄此車牌時請留意」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

私家車貼告示：領事車抄牌留意

有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布1張相片，留言「免死金牌，真係得？」。

相片見到，1輛停泊在路邊的私家車，在車頭擋風玻璃放上告示，寫上你好，想抄此車牌時請留意，留意車牌上方有紅色CC車牌，此車乃領……（文字內容被車輛側鏡阻擋）專車。唔該」，看似是想以「領事」名義提醒執法人員不要「抄牌」。

相片引來網民熱議，質疑告示作抄牌「免死金牌」成效，又認為相關做法離譜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民熱議斥做法離譜

相片引來網民熱議，質疑告示作抄牌「免死金牌」成效，又認為相關做法離譜，「法律就是法律，無法無天」、「領事大晒？」、「本來唔想抄，見到呢張紙即抄多幾張」、「有用咩！得就個個貼啦！」、「有cc唔代表真係領事館，張紙無法律效力」。也有網民笑言，「咩國家領事要坐貨Van？」、「真正係領使車就吾使講啦，你估抄果個吾識分咩！」。

另有網民質疑是否涉及「虛假陳述」，「誤導警方隨時唔祇抄多張咁簡單」、「偽造虛假文書，拉得」、「違法就違法啦」。惟也有網民指出，如果真是領事正在執行職務，「抄完都未必有用」。

違例泊車理所當然地會被抄牌。（資料圖片）

「CC車牌」領事專車可否豁免抄牌？

到底持有「CC車牌」的車輛，是否可豁免抄牌？根據《道路交通(泊車)規例》，只有「作消防服務、救護或警隊用途的車輛」、「作運載公共郵件用途的車輛，或中國人民解放軍所使用的車輛，而此等車輛當時正就緊急需要而使用」、「任何獲得警務人員允許進行的事情」、「移走任何交通阻礙」、「經路政署署長授權對任何道路進行維修、改建或重建」、以及「豎立、更改或修理道路或其附近的任何下水道或為供應煤氣、水或電的總管道、喉管或器具、任何電話綫、電綫桿或支柱」的車輛獲得豁免，但未有明確提及領車專車。

不過，根據《領事關係條例》，名譽領事執行領事職務時，不受本地司法或行政機關管轄。