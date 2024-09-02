港鐵私家位？背心男抬巨椅上車直接坐　目擊者斥自私︰似大爺咁！

乘搭公共交通工具，應遵守攜帶行李的規定。讀者林小姐向《香港01》報料，指昨日（1日）乘搭港鐵時見到離奇一幕，事發早上10時許，荃灣線列車正往太子方向行駛，由美孚站前往荔枝角站途中，林小姐見到有1名身穿黑色背心的男子，懷疑用手推車搬運1張單人巨型座椅，更地取材直接坐上去，由於座位比較龐大，坐上去看似很舒適寫意。林小姐指巨椅變成背心男的「私家座位」，又形容對方坐得「好似大爺咁」，同時批評其行為「好自私囉」。



身穿黑色背心的男子乘搭港鐵，相信用手推車搬運1人座位，就地取材直接坐上去，由於座位比較長身，所以坐上去看似舒服寫意。（讀者林小姐提供）

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

相關報道︰傳內地客搬梳化搭港鐵被截 後續塞入城巴車廂？照片瘋傳真相曝光

2名男子嘗試將3座位大型梳化搬入港鐵沙田站內，當時他們已經將梳化搬近閘機，旁邊站着1名大媽和1名小孩，不排除是一家人，港鐵職員到場了解。（網上圖片）

在網絡世界，有圖未必有真相！近日網上瘋傳2張圖片，顯示有2名男子企圖3座位大型梳化搬入港鐵沙田站，有帖文更指「第一日落來香港⋯⋯」，意指是內地客所為。照片引來網民討論，有人笑言「自製頭等車廂」、「關愛梳化」、「入到去當贏」，甚後有人上載有梳化被塞在城巴車廂的照片，指涉事梳化被拒絕搬進港鐵站後，「轉咗搭城巴」。



不過，《香港01》翻查網上資料，大型梳化試圖被搬入港鐵站事件發生在2016年，而梳化被塞在城巴車廂事件則發生在2018年，兩張梳化並不相同。換言之，事件並不涉及內地人，惟有關相片近日再度被翻出瘋傳，有人一廂情願地以為最近內地客所為，惹來誤傳。



有2名男子嘗試將3座位大型梳化搬入站內，當時梳化已搬近閘機，旁邊站着1名大媽和1名小孩，不排除是一家人，港鐵職員到場了解。。（網上圖片）