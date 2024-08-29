港鐵變貨車？大媽乘客單手「搬運洗衣機」相瘋傳　網民：螞蟻搬家

又見港鐵乘客搬運大型行李？近日網上流傳照片，顯示1名大媽乘客搬運1部疑為洗衣機的機器進入港鐵站。照片引起網民熱議，不少人感到震驚，亦有人批評大媽「離譜」，「而家啲人都黐X線，遲啲搬屋都唔使搵搬運公司」、「點解可以入閘？」。



網上流傳照片，顯示1名大媽乘客搬運1部疑為洗衣機的機器進入港鐵站。（Facebook圖片）

近日社交平台Facebook流傳照片，有網民在港鐵站內見到有乘客搬運大型機器，並表示「堅啊！攞埋部洗衣機！」。從照片可見，港鐵站內1名大媽乘客正費力拖着1部疑為掀蓋式洗衣機機器，機身頗大。

有眼利網民就指，照片中的地點應為港鐵東鐵線車站月台，又指婦人手中是國產家用脫水機，「買完過關坐東鐵搬返屋企」、「6kg，小鴨牌脫水機」、「呢隻洗衣機喺淘寶買，好輕身」。有網民就笑言可能是「特大揭蓋式行李箱」。

亦有網民感到震驚，「單手拎住攞咁耐仲要行，仲要係一個冇咩肌肉嘅女士，嗰下先勁」、「咁大力都攞到！抵佢攞啦」、「竟然用MTR螞蟻搬家」。也有不少網民批評照片中的大媽行為「離譜」，「而家啲人都黐X線，遲啲搬屋都唔洗搵搬運公司」、「點解可以入閘？」、「個個都係咁，遲下就有人推埋張床出街」。

港鐵規定每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李。（資料圖片）

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

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