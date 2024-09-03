拖鞋男抱女衝過馬路　腳軟齊仆跌影片瘋傳　女伴正臉曝光反成焦點

過馬路要小心勿心急！本港網絡流傳1段影片，見到太古康怡附近紅綠燈「閃燈」時，有1名男子以上膊頭方式抱着1名女子急忙衝過斑馬線，但中途男子似乎力有不逮，腳軟跌倒在馬路中心。2人站起後趕緊走到安全島位置整理，影片至此結束。



影片引來網民熱議，有人笑言「趕住打羽先球？」、「佢兩個實俾同事、朋友有排笑」、「公主請上車，不過未夠錢買車，上住膊先？」；亦有網民看到女子真身後笑言，「幾靚」、「唔怪得咁趕」。不過也有網民指出，過馬路要注意安全，不要「衝尾燈（交通燈）」。



本港網絡流傳1段影片，見到太古康怡附近紅綠燈「閃燈」時，有1名男子以上膊頭方式抱着1名女子急忙衝過斑馬線，但中途男子似乎力有不逮，腳軟下滑在馬路中心連女子一同跌倒。（影片截圖）

拖鞋男抱女衝馬路跌倒

有司機於Facebook群組「馬路的事討論區（進修常理版）」發布該段13秒「車CAM（行車記錄器）」影片，留言「眼尾望到你冲燈尾，仲抱住個細路實X街啦，真係扑大鑊啦個細路，嚇到我個心離一離，睇真啲咁搞呀！」。

本港網絡流傳1段影片，見到太古康怡附近紅綠燈「閃燈」時，有1名男子以上膊頭方式抱着1名女子急忙衝過斑馬線，但中途男子似乎力有不逮，腳軟跌倒在馬路中心。（影片截圖）

事發8月30日晚上10時半左右，影片見到，太古康怡附近紅綠燈「閃燈」時，有1名穿着拖鞋的男子，以上膊頭方式抱着1名女子急忙衝過斑馬線，但中途男子似乎力不從心，在馬路中心腳軟下滑跌倒，其抱着的女子也被「重撻」地上，往安全島方向翻去。

影片逐格睇▼▼▼

影片見到，太古康怡附近紅綠燈「閃燈」時，有1名穿着拖鞋的男子，以上膊頭方式抱着1名女子急忙衝過斑馬線。（影片截圖）

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2人跌倒一刻仍然抱在一起，之後回身撿起散落地上的物品和拖鞋後，趕緊在交通燈轉燈時走到安全島位置整理，可見到女子穿着低胸連身長裙。影片至此結束。

2人趕緊在交通燈轉燈時走到安全島位置整理。（影片截圖）

網民笑：趕住打羽先球？

影片引來網民熱議，有人笑言「趕住打羽先球？」、「趕住去開房？」、「有埋樣，佢兩個實俾同事、朋友有排笑」、「可能公主隻腳好攰唔想行，公主請上車，不過未夠錢買車，上住膊先？」。亦有網民看到女子真身後笑言，「幾靚」、「唔怪得咁趕」。

不過也有網民指出，過馬路要注意安全，不要「衝尾燈（交通燈）」。