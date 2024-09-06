中秋食烤肉！醉男感下體「濕熱」被性侵　男屋主辯稱：我們是炮友

中秋佳節，不少人會和三五知己一起慶祝，但亦要小心保護自己。台灣高雄1名男子於2021年9月提早與4名朋友慶祝中秋節，前往其中1人住所食燒肉，男子其間醉倒，由男屋主扶入房內，繼而被對方性侵得逞。受害人依俙感到下體「熱熱、濕濕的」，但無力反抗，事後酒醒，發現褲子被褪下，男屋主躺在其旁邊，於是報案。法官經審理後裁定屋主性侵，一審乘機性交罪名成立，判刑3年6個月，隨後雙方和解，近日二審改判2年，緩刑5年。



受害男子案發當晚飲過紅酒、威士忌、龍舌蘭，以及清酒，意識逐漸模糊，由被告扶上床，其後遭性侵。（示意圖/gettyimages）

受害男飲下多款酒後醉倒

根據判決書，受害男子於2021年9月19日應邀前往蔣姓被告家中，總共5人烤肉飲酒唱歌，提早慶祝中秋節。受害男子飲過紅酒、威士忌、龍舌蘭，以及清酒，意識逐漸模糊，被蔣男和另1名女性友人扶進房間休息，隨後失去意識，其間感覺到有人爬上床，其下體傳來一股溫暖，但已無力反抗。

受害男當晚凌晨4時許酒醒，發現自己褲子被脫掉，蔣男則躺在其旁邊，懷疑自己被性侵和拍裸照，於是取走蔣男手機，繼而前往派出所報案，並向胞妹哭訴懷疑遭到性侵，之後到醫院驗傷。

受害男酒醒發現自己褲子被脫掉，蔣男則躺在其旁邊，懷疑自己被性侵，於是前往報警。（示意圖/gettyimages）

被告辯稱和原告是炮友

案件在高雄地院提堂，蔣男辯稱他們是多年的炮友關係，過往發生關係的地點都是案發的那張床上，認為他們之間有默契，對方當時有生理反應，因此他覺得對方同意發生關係，於是為他口交。辯方律師亦稱，案發前受害男在蔣男家中洗澡，所以蔣男認為符合他們過往即將發生關係的情景，案發前1日，他們互相稱讚對方外貌，可見雙方關係良好。

醫生證原告患PTSD

但受害男反駁，聚會期間，沒有明示或暗示同意和蔣男發生關係，其胞妹亦指，兄長事後產生負面想法，有時會擔心被其他人知道他被性侵，形容兄長「有一段時間都不敢出門，也吃不下飯、睡不着覺」，醫生證實他有壓力創傷症候群（PTSD）。

法官判處乘機性交罪名成立，被告入獄3年6個月，被告不服上訴，法官考慮到雙方已經達成和解，被告全數賠償和解金，所以撤銷原本判決，改判入獄2年，緩刑5年。（示意圖/gettyimages）

一審二審裁決出爐

法官經審理後，認為不能根據過往習慣，就能判斷今次是否同意發生關係，受害男案發前，從未以任何方式表達同意性交，加上當時飲醉，由其他人攙扶入房休息，被告明知受害男情況，仍然趁他無法表達意願時趁機性交，即使受害男下體變硬，相信只是身體自然反應，不能視之為同意發生關係的證據，判處乘機性交罪名成立，判囚3年6個月。

蔣男不服上訴，高雄高分院審理後，考慮雙方已經達成和解，被告全數賠償和解金，所以撤銷原本判決，改判入獄2年，緩刑5年，案件仍可上訴。

（綜合）