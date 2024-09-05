九龍公園活春宮？男女學生口交　13秒完事片瘋傳　網民籲打羽毛球

【活春宮／不雅影片／香港】任何人在公眾地方進行性行為都屬犯法，如是未成年學生更加罪加一等！本港網絡瘋傳1段「學生活春宮」影片，見到1對穿校服男女學生，在九龍公園瞭望台疑似公然口交，動作激烈，令人咋舌。



影片引來網民熱議，不少人批評2人行為離譜，「傷風化」、「道德淪亡」、「現在的教育是怎樣了？」；也有提議2人應去「去打羽毛球啦」、「沖凍水涼就冇事」。另有網民認為雖然2人行為不妥，但不應發布影片公審，「雖然佢哋唔啱，但係快啲刪除咗佢，害咗小朋友」。



本港網絡瘋傳1段「學生活春宮」影片，見到1對穿校服男女學生，在疑似九龍公園瞭望台公然口交。（影片截圖）

男女學生疑九龍公園瞭望台公然口交

網上流傳影片長40秒，見到當時烈日當空，1對穿上白色校服男女學生，正在1個瞭望台頂進行「口交」，其中女方跪在地上，站着的男方則動作激烈。大約13秒完事後，男女學生整理好衣物後就慢慢走下樓梯離開。

1對穿上白色校服男女學生，在1個瞭望台頂進行「口交」。（影片截圖）

大約13秒完事後，男女學生整理好衣物後就慢慢走下樓梯離開。（影片截圖）

影片於周二（9月3日）起在本港網絡流傳，上載者留言「上山打羽毛球」，未有交代拍攝時間和地點。惟有多名網民認出，拍攝地點疑是九龍公園瞭望台頂。

網民認出，拍攝地點疑是九龍公園瞭望台頂。 （康文署圖片）

網民批有傷風化

不少網民看過影片嘩然，批評2人行為離譜，「傷風化」、「道德淪亡」、「現在的教育是怎樣了？」。也有網民建議他們應該「去打羽毛球啦」、「沖凍水涼就冇事」。

有網民指出，雖然2名男女學生的行為不妥，但不應發布影片公審，「雖然佢哋唔啱，但係快啲刪除咗佢，害咗小朋友」、「算啦，有時激情起上嚟，呢啲嘢好難講」。

網民看過影片嘩然，批評2人行為離譜。（影片截圖）

公眾地方猥褻可罰款及監禁 發布者或犯法

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。