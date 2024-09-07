台父替孩子無腦存股18年！激賺523萬　投資法+股票清單曝光惹哄動

不少家長為小孩未雨綢繆，甚至及早進行投資理財。台灣1名人父和妻子育有2名小孩，每年把小孩的壓歲錢和夫妻年終花紅儲起來，繼而替小孩「無腦存股」長達18年，即不論升跌地購買並持有不同類型公司股票，2019年時更購買了台積電股票，18年來由大約投入326萬新台幣（約83萬港元），現已升至約849萬新台幣（約216萬港元），即大賺約523萬新台幣或1.6倍。



該名父親近日公開投資方法及股票清單，惹來全網哄動，許多網民大讚「如果每個父母都有這樣做，讓小孩剛出社會就贏在起跑點這樣就足夠了」、「天啊，孩子出社會就有近千萬資產，光領股息就能過上很不錯的日子，羨慕」、「好棒，是非常激勵人心的案例」。



人父替小孩「無腦存股」長達18」，2019年時更購買台積電股票，18年來由大約326萬新台幣（約83萬港元），升至849萬新台幣左右（約216萬港元），大賺約1.6倍。（Dcard討論區圖片）

大學時期明白投資風險

該名「股神爸爸」在「Dcard討論區」先後發出2個帖文交代事件，在其中1個帖文表示在大學讀書時遇到1名老師，知道投資要考慮風險、報酬，以及財務學概念，畢業後在小公司工作，妻子則在銀行上班，2名小孩先後出世。由於擔心自己投資時「錢被我輸光花光」，所以想為小孩留一筆錢，如果他們讀書不錯，更可以安排出國，於是決定為小孩持續購買公司股票，同時長期持有，本金就是每年小孩壓歲錢和夫妻年終。

購買台積電股票

樓主笑言「本來自以為是股神，自己多年存款結果虧到現在」，慶幸孩子的帳號是「無腦亂買，只進不出，也不敢亂動」，18年來購買和持有不同類型公司股票，這些公司更與樓主一家的生活息息相關，例如購買家保安公司的股票，「組合裡賺最多的就是2019年9月疫情最嚴重時購買的台積電股票」。

人父替孩子購買後長時間持有的不同類型公司股票。（Dcard討論區圖片）

損益率高達159%

所有股票「莫名其妙的存到現在」，由大約326萬新台幣（約83萬港元），加上股息，已升至849萬新台幣左右（約216萬港元），損益率高達159%，樓主形容「換算下來，平均每年才8%多，也沒多厲害，但這麼多年來好像也沒提心弔膽過」。

網民激讚兼羨慕

帖交引來大量網民大讚，「要是被存起來的紅包錢有存在這種地方就好了」、「真希望我也有這樣的父母，呵呵」、「這事告訴我們：首先得要會投胎，其餘沒什麼意義」，更有網民笑言樓主其實是為大學老師賣廣告。

（Dcard討論區）