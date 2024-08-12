省錢｜美國財經雜誌列出理財6招慳好多錢　唔太做Gym即退健身會籍

想要快速存錢，除了有效率的開源，「節流」也是重要的理財方式，有節制的使用金錢避免成為月光族。有網民分享外國媒體列出幾個省錢妙招，參考其實用之處，可年省15萬元（台幣、下同）。



該名網民在Dcard發文表示，最近「窮得跟鬼一樣」，感覺明明很認真工作，吃飯花費也沒有特別高，就連租房都找很便宜的地方，但還是存不到什麼錢。

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原PO發現美國財經雜誌《福布斯》和GOBankingRates有列出了一些實用的省錢方法，「我覺得有些點蠻難實現的，但確實有實用之處」。

第一、改買自有品牌

每年預估可省19000元。原PO表示，多數人常會有品牌迷思，認為大品牌的食品或健康保健用品更好，其實開架產品或商家自有品牌並不亞於大牌，只要慎選且改購買量販店的開架產品並與家人、朋友共同分攤，就可以降低購物成本。

第二、退掉健身房會員

每年預估可省12000～20000元。外媒指出，一般人常常高估自己上健身房的頻率，有時候工作一忙就停擺，使用次數不高。如果是這樣的情況，可以評估要不要解約會員，改去公立運動中心或是家裡附近的公園運動。

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第三、少叫外賣餐點

每年預估可省98000元。以資策會MIC調查顯示，2023年71%網民使用外送，六成會員外送平均金額超過300元。原PO表示，「像我一周可能會叫五或六次外送，很常為了湊免運門檻，一餐都要吃到200多，加上外送平台會抽成，食物也變很貴」，戒掉外送習慣，改為自行購買餐點，每月可省約2000元。

第四、退訂串流媒體服務

每年預估可省3000多元。可評估自己的使用習慣或是從網路平台尋找免費的串流媒體服務；也可以使用家庭方案湊人數省錢。

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第五、只用平價手機上網PLAN

每年預估可省17000元。例如換新機月租優惠方案未必比較划算，評估自己的數據用量需求，更換合適的方案，可節省不少通信費用。

第六、屋頂隔熱工程

每年預估可省13000元。為屋頂進行隔熱處理，就可以降低室內溫度，減少空調耗能，特別適合靠近頂樓的住戶，長期下來可節省不少冷氣費。

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貼文一出，不少網民也分享個人省錢方式：

「不買飲料可以省錢」

「我的省錢方式是不在外面買手搖飲，自己在家泡茶喝，我會盡量選茶包本身口味比較濃的，可以沖泡比較多的水量，茶包換算下來cp蠻高，也會去好市多找優惠的飲料買，之前原本會點外送，現在改成自己煮，真的會省比較多」

「下班直接回家，自己煮帶便當就可以省很多了」

「還有戒掉每天一杯的手搖飲料，一個月省1500~2000」。



也有人認同外送費確實佔據不少開銷：

「把外送戒掉我省了八成以上」

「外送真的可以不必要（抱歉外送員不要罵我）」。



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