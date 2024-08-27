靠1項投資「牙醫變億萬富翁」　分享成功心得：要能承受價格波動

台灣民眾黨主席柯文哲近期身陷政治獻金假帳風暴，妻子陳佩琪又被爆出去看市價1.2億元台幣豪宅，對此柯解釋道，他跟太太都是台大醫生，要買1億元台幣的房子不困難，「不用裝窮，本來就買得起」。部分醫生則認為就算夫妻倆過去皆從醫，但不貸款在台灣買億元樓仍相當困難。



然而將焦點放到同樣高房價的美國上，牙醫伍茲（Jim Woods）就靠著「投資英偉達（Nvidia，又譯輝達）」，為資產注入強大活水，讓外界不禁驚呼：「是真的不用裝窮，也能買豪宅！」

英偉達財報重頭戲本周上演，《華爾街日報》特地採訪了多名長期投資的民眾。（boliviainteligente/unsplash）

英偉達財報重頭戲本周上演，《華爾街日報》特地採訪了多名長期投資的民眾。

其中70歲的伍茲表示，他在2000年斥資6.5萬美元（約50萬港元）買進250股英偉達。

之後又繼續以股息「錢滾錢」，加上股票分割，如今已擁有高達12.4萬股，價值來到約1,604萬美元（約1.25億港元）。

【延伸閱讀】7個有錢人小習慣：會穿這種衣服去做Gym 叫外賣食物會這樣做

【延伸閱讀】7個有錢人小習慣：會穿這種衣服去做Gym 叫外賣食物會這樣做（01製圖）

39歲菲裔美籍的喬伊近234萬港元債務，靠著頭腦創業還清債務，甚至坐擁上千萬港元財產。（IG@bernadebtjoy）

喬伊分享了7個成功人士省錢小習慣（IG@bernadebtjoy）

喬伊分享了7個成功人士省錢小習慣 點圖放大閱讀：

+ 16

伍茲也分享，當初除看好英偉達前景外，還有情感因素，因為創辦人黃仁勳從台灣移民到美國，曾在肯塔基州住過一段時間，而他也是在地人，這份親切感是他投資的一個原因。

至於投資心法，伍茲表示，英偉達是一檔很難掌握的股票，「若無法承受其起落波動，就無法享受如今的豐厚報酬」。

他也透露，儘管過去24年從未賣股，但近期由於稅務考量，可能會減少一部分持股，把部分資金挪去轉持短期公債，但他也強調，絕對不會清空英偉達持股。

【延伸閱讀】名牌店店員如何一眼分出有錢人和「運吉窮人」？關鍵在於這三個字

【延伸閱讀】名牌店店員如何一眼分出有錢人和「運吉窮人」？關鍵在於這三個字

點圖放大閱讀：

+ 18

延伸閱讀：

影／蛋蛋的哀傷...他廁所上一半「下面突劇痛」 竟是馬桶藏蟒蛇

世界最長壽男子迎112歲生日！親曝每周必吃1物

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】