一次過拔牙23顆再植牙12顆！男子瘋狂牙痛2周猝死　家屬追究醫院

浙江發生涉及牙齡手術的奪命醫療糾紛！1名人父早前到牙醫診所進行手術，一次過連拔23顆牙齒，隨即植入12顆假牙，惟術後疼痛不已，2周後心臟驟停死亡。家屬懷疑猝死事件與牙科手術有關，循法律途徑向醫院追究責任及追討損失，永康市衛生健康局已介入跟進，正調查男子死因。



黃男事前簽署手術同意書，同意拔除23顆丂再植牙12顆。（網上影片截圖）

連拔23顆牙齒再植入12顆假牙

據了解，黃姓男子本年8月14日前往永康市1間口腔醫院接受牙科手術，事前簽署手術同意書，袁姓醫生1天內為黃男拔除23顆牙齒，繼而植牙12顆。黃男術後感到非常疼痛，2周後、即是本年8月28日心臟驟停不治，其家屬悲憤不已，懷疑黃男之死和牙科手術有關，委託律師向醫院提起訴訟，黃男女兒更在網上公開事件，要為爸爸討回公道。

醫生1日內拔掉黃男23顆牙齒，繼而植牙12顆。（網上影片截圖）

植牙手術費每顆1,500人民幣

事件引來當地媒體跟進，報道指植牙手術費用是每顆1,500人民幣（約1,600港元），同時詢問涉事醫院，職員回答「門牙的話可以即拔即種，如果後面的牙，就是要等個3、4個月，拔完牙後恢復之後再種」，但根據黃男的手術同意書，其多顆臼齒在手術當日進行植牙，和院方建議有出入。當被問及黃男一事時，職員回應稱「不了解情況」，醫院事後不再回應事件，並指已交由律師跟進。

涉事醫生事後仍然工作

據悉，涉事醫院是非政府辦營利性醫療機構，診療範圍包括植牙，公告資料顯示，負責黃男植牙手術的袁姓醫生有5年從業經驗，擅長根管治療和拔除智慧齒等，事後仍有在該間口腔醫院工作。

懷疑和涉事醫院有關的社交平台帳號在網上嘗試澄清事件。（網上圖片）

醫院懷疑網上發文澄清

事後懷疑和涉事醫院有關的社交平台帳號在網上發文表示，黃男當日完成手術後自行回家，本年8月14日至8月24日期間，黃男3次單獨前往醫院複診，X光電腦掃描檢查顯示植牙情況良好；到了8月26日，病人家屬致電醫院稱，黃男心臟病搶救無效死亡。翌日（27日），10多名家屬到院要求醫院賠償，醫院出於人道主義先提供關懷金，但因金額相差巨大協商無果，8月28日至9月3日期間，家屬在醫院門口阻撓其他病人就診，造成醫院無法正常運作，醫院決定報警，但有關帖文隨後被刪除。

永康市衛生健康局向當地媒體表示，正在調查黃男死因。

（綜合）