去壽司郎唔食魚生？港女茶杯加熱水「淥熟」三文魚　網民鬧爆缺德

若然不想吃魚生或刺身，還有熟食可以選擇，為甚麼要這樣做呢？不過有港女日前與朋友到壽司郎用餐，友人因不想吃魚生，卻又想吃三文魚，遂於茶杯添加熱水，再將三文魚放入茶杯內，企圖將魚生「碌熟」。經一段時間攪拌，三文魚的確變熟，色澤轉為淡橙色，肉質明顯更軟嫩，惟茶杯卻充斥大量油脂，引來網民熱議。



不少人指出壽司郎有供應熟食，質疑樓主友人「叫啲生嘢攞嚟搞」，「有無諗過唔去壽司郎呢個選擇？」；有留言就批評對方行為缺德，「好心問侍應拎個碗仔啦」、「搞到個杯油到爆，一啲公德心都無」。



有港女到壽司郎用餐，因不想吃魚生，拍片分享將三文魚放進茶杯「淥熟」惹議。（threads影片截圖）

用茶杯加熱水「淥熟」三文魚

該女生在 threads 上傳短片，她當時和友人到壽司郎用餐，但由於對方不吃魚生，卻又想吃三文魚，便在茶杯添加熱水，再將三文魚放入茶杯，企圖將魚生「碌熟」。從片段所見，樓主友人點叫了1碟炎燒三文魚壽司，或許對方仍覺得三文魚片「太生」，所以便將三文魚放入茶杯，以筷子攪拌大約18秒，三文魚色澤瞬間變為淡橙色，肉質相對軟嫩。

樓主友人之後夾起三文魚片，可見茶杯內充斥大量油脂，她之後將壽司沾上豉油，準備開餐。該友人之後向樓主，以及同行朋友表示該片三文魚未至於全熟狀態，「中間差少少，但起碼8成（熟）囉」，樓主則笑稱「呢杯水到底有幾熱？」、「恭喜你，食咗件8成熟嘅三文魚」。

三文魚表面開始變熟，色澤轉為淡橙色。（threads影片截圖）

網民斥行為缺德：搞到個杯油爆

片段引來網民熱議，不少人都對「淥熟」三文魚行為表示不解，「邪教，報警」、「未識你朋友已經想同佢絕交」、「帶住你個Friend同碟三文魚離開壽司郎Plz」、「明明壽司郎有熟食，叫啲生嘢攞嚟搞」、「有無諗過唔去壽司郎呢個選擇？」、「我反而覺得三文魚半生熟嘅話，陣腥味走晒出嚟」、「不如叫你個fd帶枝Gas火槍出街啦」。

不過更多人就批評樓主友人行為自私兼缺德，「好仆X囉，人哋用（嚟）開茶，你攞嚟浸啲油」、「唔怪之得有時啲杯油油地…」、「搞到個杯油到爆，一啲公德心都無」、「仲要Po上網，宜家係咪覺得好威威？」、「好心問侍應拎個碗仔啦」、「咁樣做其實唔係太專重間食店，喺日本真係俾人踢出舖頭都似」。

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