的士義載75歲以上長者！司機後續舉動更暖心　全網狂讚：偶像呀！

助人為樂！近日有網民發帖大讚1名的士司機「超好」，她表示日前陪年邁、行動不便的婆婆坐的士到醫院覆診，的士司機不但免收她們車費，還幫忙搬輪椅。原來該司機在車上貼上告示，說明會義載75歲或以上的長者，事件令樓主大為感動，故發帖表揚。



網民知道該的士司機義舉後，都狂讚「好人好事好心地」、「嘩！偶像呀」、「好有愛」。



該的士司機在車上貼上告示，指75歲以上長者可免費乘車，只要下車前出示長者咭即可。（「的士司機資訊網 Taxi」FB圖片）

司機不收車資兼幫忙搬輪椅

該名網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，指日前乘搭的士陪外婆到瑪嘉烈醫院覆診，遇到1名洋名叫Joe的「超好司機」。她表示，Joe司機不但幫她搬輪椅，還不收她車費，「原來佢義載75歲以上老人家」。

從樓主拍攝的照片可見，的士副駕駛位椅背後方張貼了1張黃色大告示，上面寫明「凡年滿75歲或以上長者可免費乘坐本的士」，及「請於下車前出示長者咭」。

不少網民深受感動，並大讚司機的善心。（《降魔的》劇照）

網民想幫襯以示支持

帖文引起網民熱議，不少網民深受感動，並大讚司機的善心，「好人好事好心地」、「見到老人家肯停車已經好好了，呢位師傅更有心，功德無量」、「嘩！偶像呀」、「香港需要更多呢啲正能量」、「好有愛」。亦有網民詢問樓主有沒有司機聯絡方式，並表示「想俾貼士支持下」、「有無得預約，想幫襯下」。

然而，亦有網民指出「做生意唔係開善堂」，並表示「唔收長者，陪同人士都應該自動自覺畀返少少啦」、「有能力嘅都應該畀返部份」、「我諗佢唔會成更都free（免費），可能抽1-2個鐘，但都好啊，幫到人又幫自己積福」。

（Facebook）