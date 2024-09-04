巴士司機「燈位一動作」獲台女大讚 網民卻擔心：怕會有乘客投訴
撰文：TVBS新聞網
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烈日當空，對電單車族簡直是惡夢一場，尤其等紅燈時，更得面對地獄般的炙烤，台灣氣象署更針對各縣市發布橘色、黃色高溫燈號，有38度極端高溫出現的機率。
新莊一名巴士司機不忍電單車騎士頂著大太陽苦等，特別打開車門，將車內冷氣大方分享，善心暖舉也瞬間獲得網友一致好評。
這名網友在Threads分享，日前朋友騎車在新莊中原中平路口停等紅燈，這時一旁的巴士忽然打開車門，原PO原先以為是朋友擋到巴士，所以司機開門提醒，沒想到對方卻表示：
怕你熱，讓你吹冷氣。
意想不到的結果讓她大讚「台灣人真的好熱情」。
事後該名朋友也現身留言區解釋經過，停等紅燈時，巴士司機發現他停在旁邊躲太陽，所以便打開車門共同涼快一下，還貼心詢問：「會不會涼？」
該巴士同時也是這名網友的高中回憶，因此格外感動。
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貼文曝光後，秒吸引超過4萬人按讚，眾人紛紛讚許司機暖舉：
「台灣最美風景是人」
「城市裡行走的中央空調aka巴士（司機）」
「得到救贖，感謝司機超暖」
「司機還幫他擋太陽」
「司機大哥很可愛又人好熱心」
「不是所有英雄都有披風」
但同時也有人擔心，這善意的舉動會不會給司機帶來不便：
「乘客不會抗議嗎」
「真的是很熱心啦！就怕有人檢舉離站開門」
「然後又被檢舉魔人檢舉」
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