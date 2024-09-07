誤買港鐵小童票　職員20秒內現身捉人罰款　小紅書女1原因棄上訴

成年乘客乘搭公共交通工具時，使用成人八達通「是常識吧」！有女生在小紅書表示，日前乘搭港鐵趕返工，在車站拍卡時才驚覺八達通無錢，改用支付寶支付車資卻忘記切換回成人車票，結果買了小童優惠票，正當想處理時，有2名港鐵職員「不足20秒裏」上前跟進，要求她前往辦公室接受罰單。小紅書女一度明言想上訴，但因趕時間上班而即場繳交罰款。



樓主誤買港鐵小童票，但因趕時間上班，即場繳交1,000元罰款。（小紅書圖片）

該名打工女在小紅書表示，事發上月23日早上8時許，當時趕時間上班 ，去到港鐵站拍卡時才發現八達通無錢，立即轉用支付寶易乘碼掃二維碼入閘，但聽到拍卡聲有異，方知自己沒有將支付寶車票選項切回成人，誤買小童優惠車票。

正當樓主想再拍卡出閘，改買成人車票時，前方有2名港鐵男女職員極速現身，「在短短不夠20秒裏！ 我就被叫住了！」。男職員指出她「剛才啪卡是兒童」，女職員即場要求樓主前往辦公室出示身份證，以及交代住址資料，樓主唯有照做。

港鐵職員短短不夠20秒上前跟進，要求樓主繳交1,000元罰款。（示意圖/資料圖片/夏家朗攝）

男職員詢問樓主能否即場繳交1,000元罰款，樓主支吾表示「可否上訴？ 唉⋯還是算」，即場繳交罰款，男職員提醒樓主「在14日內可以寫信去上訴！ 罰單有寫，詳看資料」，樓主慨嘆「算了，趕時間上班」。

（小紅書）