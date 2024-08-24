輕鐵查票！一家三口疑逃票被包圍　疑受驚要安慰　港鐵咁回應

乘坐公共交通工具當然而支付車資，而近日港鐵則加強打擊輕鐵乘客逃票行為。近日有網民在網上發帖，稱見到有一家三口疑乘坐輕鐵沒有支付車資，被港鐵職員查票當場揭發，坐在月台被職員包圍。



指見到該三日家被查票時「嚇到腳軟」，甚至需要職員安慰。另有目擊者指，當中成年男子說英文，聲稱海外來港，「但啲職員就話咩要報警囉」。帖文隨即引起網民熱烈討論，有人認為他們可能是遊客，因不熟悉輕鐵運作而沒有付車資，「可能根本唔知要拍卡，唔係專登唔畀$6」，但亦有網民表示不同意，認為乘車就該要付錢。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，公司致力保障付費乘客的利益，不時在鐵路網絡內的地方進行查票工作，打擊逃票。若職員發現有乘客未持有有效車票，會向違例乘客徵收附加費。根據紀錄，今年8月22日，港鐵人員於輕鐵康樂路站進行例行的查票工作，並在期間發現《香港01》報道提及的乘客未持有有效車票，職員已向他們徵收附加費。港鐵藉此呼籲乘客須支付正確車資，並配合港鐵人員的查票工作。



有網民發帖稱遇上港鐵職員在輕鐵站月台查票，有一家三口疑乘坐輕鐵後沒有支付車資而被截查。（Threads圖片）

被截查乘客「嚇到腳軟」 需要職員安慰

有網民在社交平台Threads上發帖，並上傳照片，指日前在輕鐵站見到職員查票，有一家三口疑似沒有付費就坐輕鐵。從照片可見，月台上有4名職員包圍3名乘客身邊，其中1名女職員坐下來與他們對話，而男乘客面露難色。

樓主指見到涉事乘客被查票時「嚇到腳軟」，甚至需要職員安慰。樓主亦對逃票行為表達不滿，甚至形容是「乞兒」。

帖文引起網民熱議，有網民聲稱當時亦在現場，並未見到職員安慰，「我冇睇到佢哋安慰，上到去已經鬧緊」，同時她又聽到男子說英文，「話咩佢海外落嚟，有Passport（護照），但啲職員就話咩要報警囉」。有網民認為他們可能是遊客不知道要買票，並表示「可能根本唔知要拍卡，唔係專登唔畀$6」、「有冇可能唔識拍卡／買飛？」。

港鐵已於去年6月起提高罰則至370元。（資料圖片）

不過，有網民直指坐車就應該支付車費，切勿貪小失大，「正正經經俾，$10都唔使」、「其實搭車唔俾錢係真係唔啱」、「（罰款）貴又如何？你有付足夠車資就不怕」、「有小朋友就做返好個榜樣啦」。

附加費上調至370元

但另有網民認為樓主言詞略為苛刻，「話人哋一家三口正乞兒有啲過喎」、「你影人哋全家唔遮面，你啱唔啱？」、「人哋俾唔俾錢關你咩事，捉都捉咗你影人上嚟笑係想點？」。

港鐵已於去年6月起提高罰則，現時輕鐵及港鐵巴士的附加費已由290元上調至370元，換言之，一家三口可能被罰1,110元。。

（Threads）

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港鐵去年6月提高罰則，輕鐵及港鐵巴士的附加費由290元上調至370元，同時加派人手嚴打乘客逃票情況，今年4月派出多名職員分別在屯門站、兆康站、新圍站、安定站等的月台查票之後，網上早前亦流傳1條影片，有網民表示事發時正值輕鐵尾班車，仍有一大班港鐵職員一早守候，在輕鐵月台和多名乘客核對資料，同樣不少人沒有支付車資。

網上日前亦流傳1條影片，有大批身穿黃色上衣的港鐵職員查票。（facebook影片截圖）

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另有網民發帖表示，早前見到一批港鐵職員在輕鐵天富站查票，現場男女老幼無一落空，最終揭發「好多人無買飛」。帖民吸引其他網民留言，笑稱「邊個教你坐霸王車」、「搭車畀錢是常識吧」、「幾蚊都慳」。



港鐵職員早前在輕鐵天富站月台查票，檢查下車乘客有否事前支付車資，樓主表示見到「好多人無買飛」。（facebook群組「天水圍群組」圖片）

（綜合）