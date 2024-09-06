颱風摩羯│8號風球搭大嶼山的士　女生call車自願加$500：辛苦司機

【颱風／打風／的士／附加費／濫收車資／法例／天氣消息／天文台／摩羯／熱帶氣旋／颱風路徑預測】打風的士收取附加費問題常惹爭議。超強颱風摩羯襲港8號風球期間，有居於大嶼山的少女電召藍色的士（大嶼山的士），預先協議會另加500元，結果在不足18公里路程、4.7分鐘「收費分鐘」下，連同500元「附加費」，車資總計約683元。少女把單據放上社交平台，表示「呢張單值得我開個po紀念」、「暫時係我搭過最貴嘅的士，差少少就要瞓街」。



該名「大嶼山少女」向《香港01》表示，昨晚8號風球期間離開公司，回家車資是有公司津貼，因她居於大嶼山，「打風係好難call車」，故電召的士時，主動加500元，「司機都要冒險開工，所以我自願畀，公司亦知道，所以要拎單claim錢」。少女表示，縱使願意付出500元，但願意接單的司機不多，「大嶼山唔係市區，選擇唔多，條路唔易行，隨時有事司機都要孭，所以加500蚊都合理」，強調一切是事先協議好，自己甘願額外加錢，更表示慶幸在颱風下仍能平安歸家，強調「發個po只係紀念人生最貴一程的士，我感謝有司機接單，唔係要埋怨」。



其帖文引來網民熱議，不少人批評的士做法離譜，惟有網民「在特殊惡劣天氣底下，我認為可以接受」。



有女生乘搭藍色的士（大嶼山的士），在不足18公里路程、4.7分鐘「收費分鐘」，另加上500元「附加費」，強調是自己自願加錢。示意圖，非涉事的士。（資料圖片）

8號風球下的士收500元附加費

該名女生昨日（9月5日）晚上11時許於社交平台threads上載的士單據發文，留言「呢張單值得我開個po紀念」。

（threads）

的士車資總收費683.6元

從的士單據見到，樓主於昨晚10時52分上車，至11時23分下車，總公里17.78，「收費分鐘」4.7分鐘，下方並列明「附加費」要500元，車資總計683.6元。女生留言稱：「多謝8號風球，令我成就解鎖，暫時係我搭過最貴嘅的士，差少少就要瞓街。」

有網民關注司機為何會列印單據寫明附加費，「咁蠢留證據畀妳嘅？」，樓主則解釋，「我一上車講明話我要單，我要claim錢，可能佢都冇諗咁多，因為佢知我係直接call車公司返屋企」。

大嶼山少女：公司都知道要加500元搭的士

自稱「大嶼山少女」的樓主向《香港01》強調「係我自願加錢」，她指大嶼山的路況與市區不同，打風期間除了山路難行，障礙物也多，「肯開工的司機很少，就算加錢都未必搭到的士」，故加認為加500元很合理。

少女又指，昨晚下班時，公司表明交通費可以實報實銷，亦知道她乘大嶼山的士要加500元，「所以講明要單」，故一開始電召的士時，「公司、我、司機都係事先協議好」。她指出，回家途中與司機閒聊，提及8號風球開工，除了保險費不包，車輛本身容易受損，「有司機上次山竹襲港時開工，架車出事整咗成千蚊，司機都要自己承受」，她從中亦感受到司機要冒險開工，「所以係辛苦晒佢哋，加錢慰勞都合理」，故她絕不是想公審司機。