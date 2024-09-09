迫港鐵被踢甩鞋？趕返工女子單腳赤腳站月台　網民笑：我搵到啦！

香港人出名熱愛返工，繁忙時間乘搭港鐵趕上班更是生活之日常！近日網上流傳照片，有穿「懶人樂福鞋」的女乘客乘搭港鐵時，疑因上車人太多及過於擠迫，左腳的鞋子意外脫落，變成單腳赤腳站在月台，眼前則是異常擠迫的車廂。



單看照片已能感受到女子的狼狽和無奈，而其鞋子則掉到路軌下，不少網民看完照片都「爆笑」，並聲稱替樓主找到鞋子，「見到隻鞋跌咗落路軌」，亦有人建議「試吓搵港鐵職員幫手」、「用個環保袋、膠袋笠住（腳）返屋企先」。不過，記者翻查網上資料，發現該相片早於2022年起已在網上流傳，但未能確定拍攝地問及地點。



網傳照片指有女乘客乘搭港鐵時，疑因上車人太多及過於擠迫，左腳的鞋被踢走掉到路軌下。（「香港突發事故報料區」FB圖片）

近日Facebook多個群組及討論區均流傳1張照片，指有穿平底鞋的女乘客於上班時間乘坐港鐵時，意外脫落左邊的鞋子，更被心急上車的乘客踢走。從照片角度估計，應是該名女乘客自拍掉了鞋子的情況。

該名女乘客左腳赤腳站在月台邊，右腳穿上1隻易穿脫的「懶人」黑色樂福皮鞋，而其面前是擠滿乘客的車廂。照片留言指「大家返工趕時間啫…唔使踼走我隻鞋呀！而家唔見咗搵唔返呀」。

月台與列車狹縫間的路軌上，就有1隻黑色皮鞋，相信是女子掉落的鞋子。（FB圖片）

網民：我幫佢搵番隻鞋啦

當將照片亮度提高後，可以見到月台與列車狹縫間的路軌上，就有1隻黑色皮鞋。有「熱心」網民就圈出皮鞋形狀，並笑言「我幫佢搵番隻鞋啦」。也有網民直呼「爆笑」，「好慘！但忍唔住笑咗」、「體驗赤足」；另有網民就好心給予解決方法，「試吓搵港鐵職員幫手」、「呢種鞋過地鐵必須要撐開晒啲腳趾」、「用個環保袋、膠袋笠住（腳）返屋企先」。

照片原來已流傳一段時間！

不過，記者翻查網上資料，即發現早於2022年起，內地及本港網絡上就開始流傳該張照片，而且帖文無一例外均以「苦主」口吻配文，如「喺地鐵唔小心俾人踩咗對鞋落去月台，點算」、「鞋都給我擠掉了呀？」、「打工人的噩夢，誰把我鞋擠掉了」等等。不過，照片的拍攝地點及日期未能稽查，只能確定是發生在地鐵上。

（綜合）