港鐵乘客主動讓座　婆婆婉拒：妳返工都辛苦　下車前1句話勁窩心

讓座問題經常在網上引起討論，而最近1名女子發文分享一段窩心經歷，指日前乘坐港鐵時見到1名婆婆上車，她主動讓座給對方，但婆婆婉拒，稱自己下站便會下車，更暖心地說「妳返工都辛苦㗎，妳坐啦」，讓女子非常感動。直到婆婆下車時，更祝福樓主生活愉快。不少網民紛紛大讚2人互動非常有愛，認為香港需要更多這種暖心故事。



樓主日前在港鐵上想讓座給1名婆婆，但對方婉拒，稱自己下站便會下車，更暖心地說「妳返工都辛苦㗎，妳坐啦」，讓女子非常感動。（Threads圖片）

婆婆下車前主動祝福生活愉快

該名女子在Threads發文，表示日前「搭車遇到好友善嘅婆婆」，稱自己乘搭港鐵時，看到有婆婆站於車廂內，她便讓座給對方，但婆婆婉拒，又說「我下個站就落車啦，妳返工都辛苦㗎，妳坐啦」，讓樓主大為感動。婆婆下車時，更對樓主說「我落車啦，祝妳生活愉快」，而樓主聽後也立即祝福對方身體健康和生活愉快。

讓座問題經常在網上引起討論，互相體諒自然減少爭拗。（資料圖片）

樓主該段窩心經歷引來許多網民大讚，表示「呢位婆婆值得尊重，當然妳都係」、「好少會遇到，感覺很暖」、「婆婆好warm」、「好事啊！香港地生活緊張，又人口稠密，但係我都會盡量唔好忟忟憎憎啦」。也有人分享親身經歷，「好多老人家都好好，遇過幾次想讓佢地都叫我坐返，之前有個婆婆坐我隔籬，問我係咪好攰（可能我瞓得衰），叫我可以挨喺佢瞓度，話驚我跌出去，勁善良」、「老人家我會讓，好幾次佢落車就叫我返佢個位，有啲會話好快落車唔使坐，有時可能太多人，坐低咗仲難落車」。