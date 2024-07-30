腳傷港女呻搭港鐵冇人讓座　發文公審網民反應兩極：唔識開聲問？

乘搭交通工具時的讓座問題不時引起熱議，近日1名女子在社交平台Threads上發文，相中見疑似樓主左手撐着枴杖，站立在港鐵的車箱內，留言寫道「冇補充」，疑似質疑其他乘客見到她有需要坐下，卻未有讓座。



雖然樓主未有多加說明，惟照片已引來大批網民熱議，意見兩極，有人直言如有需要可直接開口問，不同意在網上作出公審，亦有不網民表示感同身受，認為香港人近年變得冷漠，「我抱住bb都冇人讓」、「之前膝蓋做完手術次次上車都扮到好大動作，就先有人讓我」。



有女子日前在Threads發文，疑不滿港鐵乘客見到她受傷撐着枴杖，卻未有讓座給她。（Threads）

該名女子日前在Threads上發文，從她上載的照片所見，身穿運動服的樓主左手撐着枴杖，左腳膝蓋包上繃帶，疑似腳部受傷，她站在港鐵車箱中間，面對着幾位坐着的乘客，分別有人正玩手機及合上眼，她留言表示「冇補充」，疑似不滿港鐵乘客未有主動讓座予受傷的她。

有女子日前在Threads發文，疑不滿港鐵乘客見到她受傷撐着枴杖，卻未有讓座給她。帖文惹來網民熱烈爭議。（Threads）

雖然樓主未有詳細說明情況，惟帖文已引來超過1,500人讚好及大批網民熱議，留言反應兩極，有網民不理解樓主的「公審」行為，直言「唔明點解要坐唔開口問人而要po上網公審人…人哋同你一樣比咁多錢搭車啫都係，人哋都唔想讓嘅咪去關愛座」、「唔使鬥慘先可以坐低嘅 開聲問會唔會好好多？」、「要坐就搭的士啦」、「不如你影哂全部車廂坐低左嘅人，佢地全部都係無讓座俾你」、「你係傷， 你又無問人讓座，精神又咁好，唔使坐都得啦」。

不過，亦有網民留言撐樓主，指香港人近年變得冷漠，「我抱住bb都冇人讓」、」、「之前膝蓋做完手術次次上車都扮到好大動作，就先有人讓我」、「有時見啲大肚婆現晒肚都係企喺度咋，個個都扮望唔到....」。另一方面，有網民就分享讓座的不快經驗，「試過覆電郵無望到前面企個大肚婆，當抬起頭望到就企起身俾佢坐，一句唔該都無，好似老x逢（奉）咁」、「試過傷咗都要畀人叫返起身讓阿婆」。

（Threads）