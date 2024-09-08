患癌教授病逝前仍為學生改論文　預留畢業禮物︰抱歉未能陪你走完

生離死別令人感到痛苦，但逝世之人總希望生者活得更好。台灣1個社交平台專頁日前分享1個故事，有學生即將完成畢業論文，其指導教授不幸罹患胃癌，但仍然躺在病床為學生改論文，但身體真的無法支撐下去，不但找到接手老師，而且約定論文口試當日一定會出席，親自祝福成功畢業，「不幸的是，他失約了，提前一步離開了人世」，學生強忍傷痛，完成論文和通過口試，榮獲A+佳績。



口試委員受到病逝教授家人的委託送出禮物，只見是病逝教授的照片，背面寫住「畢業快樂，抱歉沒能陪你走完最後一段路」等字眼，學生立即爆喊，「哭到需要口委老師們輪流安慰」。



許多網民留言指「深深的祝褔你畢業展翅翱翔，更祈願恩師在另一個世界過得美好」、「老師一定有到場，只是當時的你看不見祂」。



學生當時處理畢業論文，不幸的是指導教授在論文即將完成之際被驗出罹患胃癌。（示意圖/gettyimages）

指導教授不幸罹患胃癌

Threads專頁「樂擎」日前分享該則故事，投稿者當時處理畢業論文，不幸的是指導教授在論文即將完成之際被驗出罹患胃癌，即使住院，老師仍帶住電腦，繼續為他修改論文，後來身體狀況愈來愈差，透過電郵表示歉意，「真的很抱歉，因身體因素，老師後面沒辦法再幫你改了」、「這篇論文寫很好，你一定要有始有終，好好將它完成」，不但為學生找了接手老師，而且約定陪同他參加論文口試，親自祝福學生畢業。

學生遵循生前指示獲佳績

「不幸的是，他失約了，提前一步離開了人世」，學生雖然感到難過，但遵循老師生前指示，盡全力將論文寫到完美，口試當日「在以嚴格聞名的口委輪番拷問下，還是順利拿了A+，並得到盛讚」。

即使住院，老師仍帶住電腦，繼續為他修改論文，後來身體狀況愈來愈差，最終病逝。（示意圖/gettyimages）

接獲畢業禮物當場爆喊

正當宣布成績時，學生稍為喘了一口氣，認為自己沒有敗壞到老師生前名聲。口試委員事後轉送病逝教授委託家人送出的禮物，可見是1張即影即有照片，圖中可見是在病床上的老師，特意坐起身來，微笑擺出V字手勢，照片背面寫上「畢業快樂，抱歉沒能陪你走完最後一段路」、「你是很棒的孩子，保持下去，以後到哪都會成功的」、「祝願不忘初心，前程似錦」。

學生讀完後眼前瞬間模糊，當場哭了起來，需要一眾口試委員老師輪流安慰。

學生遵循老師生前指示順利畢業，並收到老師生前準備好的畢業禮物，當場爆喊。（示意圖/gettyimages）

網民︰眼眶泛淚

大量網民在帖文留言「能遇到這種老師真的是三生有幸」、「忽然也想到我的教授了，後來為了紀念他老人家，我就借用了他名字裡的一個字給我的長子命名」、「哭慘了」、「看到這篇文忍不住眼眶泛淚」。

（Threads專頁「樂擎」）