女Blogger「抗癌10年」驚傳離世　粉絲哀悼：感謝她鼓勵了大家

最新消息，積極抗癌10年的Blogger星希亞，昨（21日）驚傳已離世，稍後並在她的「星希亞的抗癌日誌」上證實：「珍重！Cincia要開啟另一個旅程了……4/26（五）下午4點，板橋殯儀館崇義廳，Cincia會在回憶中與大家重逢，在夢境中與大家相遇！」粉絲得知後紛紛悲慟留言：「謝謝星希亞的陪伴和您給予癌友們的勇氣。祝福下一段旅程一路順風」、「非常不捨，感謝她鼓勵了大家」、「謝謝妳過去給我母親堅強走下去，以及積極對抗病魔力量，RIP」、「謝謝妳過去曾給我母親很大的抗癌力量，現在身體沒了病痛，靈魂永恆，換我們衷心的祝福妳」，她從2012年確診肺腺癌第4期的10年抗癌旅程也自此畫下句點。



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