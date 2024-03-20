韓知名YouTuber Haala 25歲患癌　突宣布停止更新：身體到極限了

韓國一名正妹網紅4年前診斷出第二期胰臟癌。



16日她宣布因健康問題暫停更新，也坦言為此苦惱許久，但身體狀況大不如前，不僅體重狂掉，甚至走一點路就會倒下，因此決定好好休息，令粉絲紛紛表示擔心。

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韓媒《紐西斯新聞社》報導，現年28歲的網紅Haala（하알라，本名하선우）YouTube頻道擁有84萬人追蹤，16日上傳一段約5分鐘的影片，宣布經過萬般考慮後決定停更，突如其來的消息令粉絲震驚。

Haala在影片中透露近況：「最近身體很不舒服，問題不斷累積之下這次一口氣爆發，被送進急診室，一度進到加護病房，現在才剛出院不久。」

她坦言，過去每次休息都很短暫，雖然感覺像是常常在休息，但通常沒有完全恢復就又開始工作：「這次也是抱著『反正會好起來』的想法硬撐，但身體好像到極限了。」

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Haala說明，決定停更的主要原因是「就算有吃東西，體重還是一直掉，走一點點路就會昏倒，總是感到疲倦想睡，已經到了日常生活有困難的狀態」，體重掉到只剩40公斤，「雖然靠吃藥硬撐，但現在好像靠藥物無法解決了」。

她認為有必要休息一段時間培養體力，也是為了未來能夠繼續經營YouTube著想，雖然還不知道何時能夠回到原本的狀態，但也承諾未來若決定復更，會和粉絲分享休息期間的生活。

Haala是AfreecaTV直播主出身的YouTuber，靠著和家人直播、拍片分享日常生活和彼此之間的化學反應，至今累積逾84萬粉絲，就連她的父母也廣受粉絲喜愛。

2020年5月她25歲時，拍攝健檢影片中發現罹患第二期胰臟癌，隔年1月手術後一度隱退，但同年4月復出。

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她16日宣布停更後，影片下方湧入大量網友關心，紛紛留言表示：

「爸媽一定也很擔心吧，健康最重要」

「健康第一，請好好休息，希望早日康復」

「難怪總覺得妳瘦太多了，休息很久也沒關係，一定要好好恢復再回來」

不過Haala事後也在IG發文澄清，這次休息與胰臟癌病情無關，並感謝外界關心。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】