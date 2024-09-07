男生搭巴士被指偷拍裙底終證無辜　女乘客︰勿令人誤會　網民鬧爆

被冤枉當然難受，有時更要自證無辜就更加無奈。台灣1名男子在網上表示，10多年前就讀高中，智能手機開始普及，男生剛剛放學乘搭巴士感到疲累，於是坐下休息，其間突然被1名陌生女乘客輕點肩膀，指控他偷拍其裙底，甚至要求男生將手機拿出來讓她檢查，男生反駁「為什麼我要因為你1句話就給你看我的隱私？」，其他乘客反而支持女子，要求男生出示手機，男生氣到將手機交給另1名男乘客，結果證實沒有偷拍，女子堅持男生可能使用特別手機應用程式。



雙方鬧上警局，警員再三檢查，證實男生沒有偷拍，女子近乎沒有道歉，表示：「可能誤會了，下次不要做這種讓人誤會的事情好嗎？」男生強調自己沒有做過令人誤會的事，同時強調不想接受其道歉，多年後發文高呼「我為什麼要證明我無罪？」。



大量網民同情台男的遭遇，「表面上她雖然跟你道歉，但根據她的說話，結果錯的仍然是你，仍然將責任歸咎於你，完全是一個無賴」、「若遇到這種的，一定反控誣告誹謗」。



樓主被女乘客指控偷拍其裙底。（《大叔的愛》電視劇照）

女乘客形容台男「猥瑣」

該名被冤枉的男子在Threads表示，10多年正在高中讀書，智能手機逐漸普及，有一日放學乘搭巴士，由於剛剛下課感到很累，所以坐下閉目養神，其間1名女乘客「點了我肩膀一下，說我在偷拍她裙底」，甚至形容樓主「長的很猥瑣，一定有偷拍」，大聲要求樓主讓她檢查手機。

其他乘客要求台男出示手機

樓主反駁：「為什麼我要因為你1句話就給你看我的隱私？我覺得很不舒服，請你跟我道歉。」當時車上都是同校學生和中年男女，他們一致起鬨表示「你既然沒拍，就給她看啊」、「你不敢給她看，就是一定有偷拍」。樓主暴怒反駁「如果我給你看沒有偷拍，怎麼辦？」，女子仍然不斷要求檢查手機。

樓主不知如何是好。（《大叔的愛》電視截圖）

警方終證無辜

樓主將手機交給另1名男乘客，結果就是沒有偷拍，但由於當時剛好手機應用程式非常流行，「可以不用開螢幕拍照，然後照片也不會存在相簿裡」，女子堅持樓主一定使用奇怪程式才會看不到，聲稱「剛剛明明有看到你偷拍我」。

樓主立即要求司機駕車前往附近派出所，樓主形容：「真的要氣哭了，為什麼要這樣被誤會？」警員翻查其手機，沒有任何證據證明到樓主有偷拍，女子直言「可能誤會了，下次不要做這種讓人誤會的事情好嗎？」。樓主反駁「並沒有做什麼事情，我也不想接受你的道歉」，指出當自己被她指控偷拍時，在其他人眼中，樓主已經被視為偷拍犯，「這種感覺很不好受嗎？」。

樓主將手機交給另1名男乘客，證實沒有偷拍。（《大叔的愛》電視劇照）

網民同情台男遭遇

樓主指事隔多年仍覺得難受，「被強迫剝奪隱私和被誤會很不舒服，提告什麼的當時也沒想太多」、「我為什麼要證明我無罪？」。許多網民留言回應「在這個情況隱私權都比不上被冤枉的那口氣，不想被冤枉，但也不想讓對方得逞看手機，這種矛盾的委屈最折磨」、「當她說出你偷拍的時候，當下無論怎麼證明，你的人格都已經先受到誣衊」。

（Threads）