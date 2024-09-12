公屋輪候│等8年首派石排灣邨「問題單位」　女子睇樓即收屋兼感恩

公屋輪候時間漫長，若獲派「問題單位」，也未必人人願意接受。不過，近日有等候公屋8年的女子完全不介意獲派的單位內曾有人離世，並以感恩的心接受安排，首派即「順利畢業」。她透露，該公屋單位位於重建不足20年的石排灣邨，單位前住戶是自然身故。樓主透露她本身「就喺石排灣舊村長大」，感覺像是「回到起點」，故決定接受派樓。



有網民公屋首派石排灣邨「問題單位」，最終決定接受。（資料圖片）

盛讚單位「感覺開揚，陽光充足」

該名女子日前在公屋討論區發帖，分享輪候公屋多年到終於上樓的喜悅。從她的資料可見，自2016年開始等候公屋3人單位，中途由擴展市區改為輪候市區單位。苦候多年，去年終於可以見房署主任，並於近日收到房署派樓通知，獲分配樓齡不到20年的石排灣邨某「問題單位」。

樓主指，該單位月租2,881元，面積約30.34平方米。雖然是特別單位，不過前住戶是在單位內自然身故。而樓主上單位查看後，「感覺開揚，陽光充足」，故決定直接接受首派安排，成功「畢業」。

樓主等候公屋8年，首派即「成功畢業」。（資料圖片）

樓主：喺石排灣舊村長大

樓主又透露其娘家在鴨脷洲，她年幼時石排灣尚未重建，她就在石排灣舊村生活，「我細個嘅時候石排灣未重建前，就喺石排灣舊村長大」，而如今又獲分配到石排灣邨，感覺像是「回到起點」，並形容「好有趣」。

不少網民都留言恭賀樓主，並指該區生活方便，「恭喜晒」、「石排灣都幾好住」。亦有網民贊同樓主接受單位，並指「問題單位其實問題不大」、「自然身故唔使擔心」、「知足常樂，祝安居樂業」，另有人就指樓主回到兒時生活的地方，表示「好有緣」。

（公屋討論區）