天花板倒塌！野鴿聚居排泄　鳥糞積累壓垮　500師生躲避帶糞石屎

泰國近日發生1宗建築物天花板倒塌事件！早前當地有官員及多名師生共約500人在1所有百年歷史的會議廳進行活動，其間天花板突然崩塌，現場塵土飛揚，鳥糞伴隨水泥石塊砸下。與會者慌忙逃竄，有7人走避間被砸傷。事後調查發現，由於野鴿堆積屋頂，陳年累月的鴿糞終將天花板壓垮，導致意外發生。



泰國1所有百年歷史的會議廳突然出現天花板崩塌意外，導致7人受傷。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於泰國耶梭通府（Changwat Yasothon）坎寬膠縣。8月29日，當地縣長、教育機構管理層及多名師生合共約500人，在坎寬膠縣1所具百年歷史的會議廳進行教育評估活動，其間會議廳天花板突然倒塌，造成7人受傷。

現場有目擊者表示，事發前一刻天花板突然傳出駭人巨響，不少人受驚，隨後天花板開始剝落，與會者慌忙躲避逃離。耶梭通府副府尹阿南指，天花板倒塌時，部份與會者不幸被掉落的水泥碎塊擊中，7人頭部、手臂、腿部受傷而被送往醫院接受治療，亦有人因沙塵飄入眼睛引發不適。

事後，有工程人員進入會議廳調查天花板倒塌原因，懷疑因為大量鴿子積聚屋頂築巢棲息，導致鴿糞堆積，久而久之天花板結構不堪負荷最終崩塌。

耶梭通府府尹那榮就指，事發建築已有百年歷史，設施大多陳舊有破損，而意外證明了該建築急需修建，目前已為校方申請維修預算，正等候有關部門審批。

由於不時有野鴿在建築物天花板上積聚，為免同類事故再發生，當局已派員加緊清理屋頂鳥糞，之後亦會加設圍網以免野鴿積聚。當局又呼籲民眾如發現尚有建築物有同類風險，可通報相關部門。

（綜合）