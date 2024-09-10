城巴B3司機行錯路車程多6分鐘！有乘客被飛站　被迫其他車站落車

又有城巴司機行錯路？有市民向《香港01》報料，稱於9月9日晚上乘坐城巴B3線從深圳灣口岸去屯門市中心站，詎料司機行錯路，在附近繞了一圈後才盡量駛回市中心附近。惟受路線所限，巴士只能在隨後的屯門官立中學站讓乘客下車。包括報料市民在內，有小量乘客「被飛站」，本應在屯門市中心站下車，卻只能在屯門官立中學站下車，並自行返回原下車處。雖然司機有向乘客廣播道歉，不過就未有解釋因由。



《香港01》已就此事向城巴查詢。



有市民向《香港01》報料，稱日前乘坐城巴B3線從深圳灣口岸去屯門市中心站，其間司機行錯路，導致部份乘客未能在屯門市中心站下車。（非涉事巴士。資料圖片）

讀者李先生向《香港01》透露，他於9月9日晚上約9時乘坐城巴B3線，從深圳灣口岸往屯門，本來應經屯門新墟紅橋開往屯門市中心站，其間司機行錯路，駛向了另一方向，「無轉到落去市中心，直接去咗屯門泳池嗰邊」。

據他所言，車上乘客均有發現司機行錯路，「無辦法，司機行錯咗無得返轉頭」，而司機亦有所察覺，故「在安定、友愛外圍兜一圈」，才返回屯興路。然而，受路線所限，巴士未能返回原定的屯門市中心站，而是跳過該車站，只能在隨後的屯門官立中學站讓乘客下車。

車上乘客紛紛察覺路線與平日不同。（受訪者提供）

李先生本來需要在屯門市中心站下車，卻被迫在屯門官立中學站下車。他表示，事件令部份乘客覺得滋擾困惑，「因為佢哋平時落車嘅地方唔係而家落嘅地方，但係司機都同咗我哋講咗對唔住」。

乘客發現司機行錯路

從李先生提供的影片可見，他當時身處巴士上層，正拍片記錄相關情況，並表示「我哋今日搭呢架B3，本來經新墟去市中心落車」，惟因司機行錯路，「要睇下點樣兜返去屯門市中心」，而背景可聽到乘客們議論紛紛。

上層有女乘客看到窗外景物與平時不同，站在通道中間似乎打算下車，並表示驚奇，「佢（司機）又兜返返去啵」。而李先生當時向對方解釋指，司機會盡量折返原定路線，「佢（司機）一定兜返返去畀你（下車）」。另有乘客緊張開聲「你哋係咪落㗎，唔落就唔好企（在上層），唔係反車㗎」。女乘客得知司機會返回原路線，便回到座位等候。

乘客被迫在另1個車站下車

而另一段影片中，司機已經駛至屯門官立中學站，有本應在屯門市中心站下車的乘客被迫在此處下車。有乘客下車前對司機表達不滿，「平時一落車就係（屯門市中心）吖嘛」、「你搞到我矇查查」，亦有乘客向附近人查詢「出九龍係搭咩車」。

受訪者：司機曾道歉，態度尚算誠懇

雖然未有拍攝到司機廣播畫面，不過李先生拍攝影片時指，司機曾進行廣播就行錯路一事向乘客道歉。他受訪時又指「司機態度尚算誠懇」，但未有解釋發生什麼事，而車上乘客亦沒有太大鼓譟或不滿，只有部份乘客表示他們不懂得如何從屯門官立中學站前往屯門市中心站再轉乘巴士。

他又透露，當日車程變更導致比平日多了約5、6分鐘車程，而由屯門官立中學站步行回去市中心站「又要多4、5分鐘以上腳程」。然而，他並不打算就此事向城巴投訴。

《香港01》已就此事向城巴查詢。