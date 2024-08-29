城巴車長中途去廁所　乘客不滿公審：不准去　網民1原因力撐司機

駕駛巴士人有三急不准去廁所？本港網絡流傳相片，有乘客發文，指有城巴司機於駕駛中途站停車去廁所，但他認為司機不能去廁所，故拍下相片公審司機行為，「始終唔得（不能去廁所）都係唔得」。



該乘客公審行為反惹來網民紛紛鬧爆，「涼薄」、「而家啲人都幾癲㗎喎，去個廁所都唔得？」、「原來做巴士司機去廁所食飯都係罪，多得你呢啲西客先會有咗咁多投訴！」、「香港人畀多啲包容心好唔好，人有三急，係咪要逼到司機屙喺張凳先」。



面對網民圍攻，樓主刪去帖文，但網民已截圖繼續瘋傳批評。



駕駛巴士人有三急不准去廁所？（示意圖／gettyimages）

乘客公審：司機可以去廁所的嗎？

從網上流傳截圖見到，該乘容發布多張巴士及巴士司機相片公審，留言「冇人嘅？呢個又唔係總站。原來司機去咗廁所，咪住，司機可以去廁所嘅咩？好似唔得go bo（㗎啵），雖然我都明白人有三急，係忍唔到嘅，但係始終唔得都係唔得」。

相片見到，涉事車輛為城巴20A，其中1張相司機位未有司機坐下，大門關上，未知是否有其他乘客。另1張相見到疑似涉事巴士司機回到車廂。

相片見到，涉事車輛為城巴20A，其中1張相司機位未有司機坐下，大門關上，未知是否有其他乘客。（網上圖片）

另1張相見到疑似涉事巴士司機回到車廂。（網上圖片）

網民批涼薄：司機都是人

大部份網民看過帖文都指摘樓主公審行為，「涼薄」、「叫佢返工坐足8個鐘，水都唔好去斟，免得佢要去廁上」、「呼吸都有罪？」、「司機都係人，佢都有生理需要㗎嘛」、「香港人畀多啲包容心好唔好，人有三急，係咪要逼到要司機屙喺張凳先？」、「你又話你明白人有三急忍唔到，但係你又唔畀人去廁所，咁點？係巴士度屙？知唔知自己講咩？」、「原來做巴士司機去廁所食飯都係罪，多得你呢啲西客先會有咗咁多投訴！」、「而家啲人都幾癲㗎喎，去個廁所都唔得，喺高速公路就冇辦法啫，埋咗站去廁所都唔得？」。

大部份網民看過帖文都指摘樓主公審行為。（網上圖片）

也有網民認同樓主所說，如不是總站車內仍有乘客，司機不能離開車廂，惟隨即有其他網民反駁，「不能離開車箱 vs 瀨喺車箱，做個正常人啦」、「司機都喺人，唔喺機械，唔通要佢忍到返總站先可以去洗手間咩」、「我一直都好佩服啲職業司機，自問腸胃唔好，完全想像唔到啲司機喺隧道塞車時又要急屎急尿果個情況應該要點算」。

面對網民圍攻，樓主刪去帖文，但網民已截圖繼續瘋傳批評。