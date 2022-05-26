阿仔扭計要睇電視食飯　港媽拎走全屋遙控　出門前播呢類片惹公憤

恐嚇子女並非教育的好方法！有網民於網上發文分享家人的過份行為，指出有次外甥在家「扭計」，要求邊看電視邊吃飯，姐姐拒絕兼「發晒癲」，開電視播放兒子害怕的喪屍片，並拿走全屋遙控外出，讓兒子不能停播或轉台。帖文引起熱議，有網民批評「點可以咁樣嚇小朋友，好大心理陰影」、「用恐嚇的手段唔係教育小朋友的有效方法，阿媽自己係咪食飯唔睇電視唔睇手機先？」。



有網民於網上發文分享家人的過份行為，指出有次外甥在家「扭計」，要求邊看電視邊吃飯，姐姐拒絕兼「發晒癲」，開電視播放兒子害怕的喪屍片。（《殭屍校園》劇照）

事主投稿至fb專頁「生仔要考牌系列」表示，姐姐育有一子一女，有次相約晚上家庭聚餐時，姐姐只帶了女兒前來，並沒有帶大兒子，當時姐姐一到埗立即很自豪地說：「我做咗一樣好癲嘅事，我拎晒啲遙控出街。」原來姐姐當天叫兒子吃午餐時，兒子不合作，要求邊看電視邊吃飯，姐姐隨即「發晒癲」指「你唔好食，我唔會帶你去家庭聚餐」。

事主說，「最癲」的是姐姐離家前開電視播放喪屍片，並拿走全屋遙控，讓兒子不能停播或轉台，「而佢個仔係最驚恐怖嘢」。聚餐到差不多晚上8時，姐姐才致電老公問到家了沒，又追問「套喪屍片播到第幾集？」，姐夫回覆「Netflix播播下停咗」，姐姐還很驚訝為何會「停咗唔播」。事主對此十分無奈，亦不認同姐姐的行為，直言擔心家人的精神狀況，怕有朝一日會在報章見到家人的消息。

有網民批評事主姐姐獨留兒子在家及不懂教育，「個仔自己一個，似乎先係重點？」、「獨留兒童在家中係會俾政府拉㗎」、「佢發癲嬲乜嘢？最初邊個畀佢食飯嗰陣睇住電視呢？學識咗嘅嘢一定要時間unlearn」。不過也有網民認為現時的小孩很聰明，應該會懂得不用遙控關電視，避免被迫看喪屍片，「一嘢熄個電掣搞掂啦」、「我女3歲識得唔用遙控熄電視啦」、「唔知個仔幾多歲，但佢人來㗎嘛，可以行開唔望電視，同屋會唔會其實仲有工人姐姐」、「搞個電視唔一定要remote，家姐去考個智商牌先」。