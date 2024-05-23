狂！絕世好爸持「執銀神器」沙灘執銀7天　執到$1xxx為女換新電視

身邊四處都有金執？智利1名爸爸因女兒的視壞掉，為了「增加收入」為女兒換新電視，於是手持1件「執銀神器」，連續7天到附近公園及海灘收集市民掉失的硬幣，最終竟蒐集到逾18萬智利比索（約1,600港元），走夠購入1部全新的智能電視。



好爸爸路易斯（Luis Álvarez）帶着「執銀神器」金屬探測器出動，花1星期便成功蒐集到大量硬幣。（TikTok 影片截圖）

綜合外媒報道，居於智利安托法加斯塔市的好爸爸路易斯（Luis Álvarez）在社交平台TikTok上載短片，分享他每天到市內公園及海灘，收集市民掉失的硬幣。他透露，因女兒的電視已壞掉報廢，故希望透過檢硬幣替女兒購入全新電視。

從片段可見，原來路易斯有「執銀神器」相助，他手持金屬探測器出動，透過探測器上的識別聲音，在公園及海灘「尋寶」。最後，他透露只花了1星期，便成功蒐集到大量硬幣。

路易斯帶着大袋硬幣到電器為女兒選購電視，店員見到都驚呆。（TikTok 影片截圖）

路易斯「集資」成功後，便到商場購入新電視。片段顯示，桌上放了數個透明膠袋，都裝着大量硬幣，並按幣值分類，電器店職員在旁逐一點算，更有數名職員前來圍觀，見「硬幣陣」都忍不住笑了。

經點算後，路易斯最終蒐集到的金額，實數為189,990智利比索（約1,600港元），足夠讓他買入1部智能電視贈送女兒。

（綜合）