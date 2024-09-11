父母供樓逾10年　兒子轉贈給未婚妻終分手　律師︰1原因可取回

不少人交往期間會贈送名貴禮物，分手後名貴禮物通常去如黃鶴。台溝有律師分享指，1對情侶私訂婚約，男方更將父母相贈的物業轉贈給未婚妻，但最終分手，律師卻指父母辛苦供樓10多年的物業不會變成外人資產，原因是他們沒有結婚，隨訂婚相贈的物品，會因「婚約無效、解除或撤銷時」而需要歸還，同時分享2招，避免以上情況發生。



老夫婦約10年前買樓，由他們養老金供樓，「為了讓兒子人生過得更美好順遂」。（示意圖/gettyimages）

台灣律師蘇家宏在facebook專頁表示，有1對老夫婦約10年前買樓，「為了讓兒子人生過得更美好順遂，便把房子登記在兒子名下」，不但讓兒子擔任包租公，甚至不用兒子供樓，由他們養老金供樓。

豈料約10年後，兒子和女友私訂婚約，就將物業轉贈給未婚妻，最後他們分手沒有結婚，老人家以為「10多年來辛苦繳房貸買的房子，就這樣變成外人的了」。

兒子將物業轉贈給未婚妻，最後分手收場，沒有結婚。（示意圖/gettyimages）

但蘇律師指出，法律規定「因訂定婚約而為贈與者，婚約無效、解除或撤銷時，當事人之一方，得請求他方返還贈與物」，換言之，兒子和女友私定婚約，約定日後會結婚，所以才會送樓，但現時沒有結婚，兒子有權向女方取回贈與物、即是物業。如果女方不肯歸還，兒子就可以提告，但如果兒子已經和女友結婚，之後離婚，就沒有辦法取回物業。

律師蘇家宏指出，隨訂婚相贈的物品，會因「婚約無效、解除或撤銷時」而需要歸還，如果女方不肯歸還，男方就可以提告。（示意圖/gettyimages）

蘇律師更指，比起直接將物業登記在兒子名下，老夫婦其實有更好方法避免以上情況發生，以父母其中一方名義買樓，並登記在其名下，之後撰寫遺囑，過身後才讓兒子繼承，抑或買樓時登記在兒子名下，但買樓後自益信託給父母其中一方，寫好信託合約和設定信託監察人，物業信託期間無法移轉給其他人。

（facebook專頁「蘇家宏律師」）