港男助兄弟求婚　搵埋閨密團去訂情公園佈置　女友突爆1句變分手

求婚作戰大失敗變分手收場。有港男近日幫好兄弟出謀獻策求婚，打算重回兩人第一次拍拖的訂情公園，還暗中邀請女方的閨密們佈置場地，打算兄弟下跪一刻衝去出助勢，殊不知兄弟開口後女方沉默了許久，說了句「你係個好好嘅男朋友，但我覺得你唔適合做我結婚對象」，即離開現場，眾人尷尬到極點，事後還分手收場。他痛斥兄弟的女友浪費別人時間，「唔想結就早啲同人分手啦」。網民均好奇男友求婚前為何沒摸清女友意願，「你兄弟連自己女友想唔想嫁都知…咁呢個先係問題」。



港男聯同女方好友佈置場地幫兄弟求婚，不料女友拒絕。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「幫兄弟求婚點知變分手收場」為題發帖，表示兄弟早前想求婚，找來一班朋友出謀獻策。他們選址兩人第一次拍拖的訂情公園，環境清靜也適合女友性格。樓主找來女方幾名好友一起佈置場地，「準備喺我兄弟跪地求婚時大家衝出去搞吓氣氛跪」。

以為一切順利，殊不知真正出手，兄弟求婚的一刻，女方「沉默咗勁耐都冇出聲」，最後只留下1句「你係個好好嘅男朋友，但我覺得你唔適合做我結婚對象」就離開現場。留下來的人尷尬到極點，之後兄弟還分手收場。

樓主原打算在兄弟跪地求婚時「衝出去」製造氣氛。（示意圖 / GettyImages）

樓主至今不懂如何安慰兄弟，又批評女方耽誤兄弟時間，「好心啦，唔想結就早啲同人分手啦，做咩拖人咁耐啫」。他平日和兩人吃飯沒察覺過異常，「都係正常情侶mode嚟」、「依家變咗單方面想結，唉，唔知可以點」。

網民認為拍拖和結婚的確是兩回事，雙方要有共識，「乜佢求婚前唔知人想唔想嫁嘅咩」，實際上很多求婚都是先獲同意後再做場騷，事前的探試必不可少，試如去行婚紗展，觀察女友反應已可略知一二，「唔係有默契先嚟做場戲㗎咩？雙方都唔係想結，有乜好求？」。

網民認為拍拖和結婚兩回事，求婚前應先試探女友。（示意圖 / GettyImages）

不過，有網民好奇何以女方閨密「都唔知自己朋友係咪想嫁」，而女友當住所有人面說，「即係佢都無留到後路...分手跟本係遲早嘅事，只係呢個動作提前引發咗事情既發生」。不少網民認為男方都不知女友心裏想法，倒不如重新出發，「咁結唔到仲好。其實係好事，結到衰一世」，現時樓主不要再重提事件就是最好的處理辦法。

（香港討論區）