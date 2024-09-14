天價電費單$7577！小紅書女呻心在滴血　網民：用這麼多電一定貴

今俥夏日特別炎熱，不少市民都會頻頻開冷氣消暑，電費自然高昂。有小紅書女用戶發帖表示，自己在香港留學租樓，驚見今期電費高達7,577元，形容「心在滴血」，詢問「有沒有朋友幫我解釋為什麼這麼貴？」。



網民看到電費單細節，即指出樓主不但欠交上期電，而且今期電費單由6月15日至8月16日期間用了2,926度電，指出「4個月電費梗貴」、「2個月用咗成3,000度電，當然貴啦」、「電腦挖礦？還是車充電？」、「何不試試關掉空調？環保又節約」、「又要召喚林超英，佢好忙」。



網民留意到樓主不但欠交上期電單，而且今期2個月內用了2,926度電，難怪電費高達7,577元。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，在港留學租樓，最近發現電費高達7,577元，要忍痛繳交費用，「心在滴血」，詢問網民為何電費如斯高昂，同時上載電費單，由本年6月15日至8月16日計算，總共使用2,926度電，今期電費4,962元，連同上期結賬2,615元，總計7,577元。

帖文引來大量網民留言，「全日開足冷氣咪咁貴囉」、「我1年都用不到3,000度電」、「2個月用了3,000度電，確實有點多」、「4個月電費梗貴」、「學下林超英啦」。

香港天文台前台長林超英不開冷氣，有一期電費低至負7元，一時成為全港佳話。（資料圖片）

香港天文台前台長林超英一向支持環保，甚至不開冷氣，所以電費「低人一等」，有一期電費更低至負7元，一時成為全港佳話。

（綜合）