美國3歲女童被獨留車上！汽車經曝曬達驚人54℃　女童慘被高溫熱死

受極端氣候影響，全球多地氣溫異常。美國1名3歲女童和家人外出後，疑被遺忘在汽車上。受炎熱天氣影響，車內溫度高達130華氏度（約54.4℃），在女童家人找到她時已過去約2小時。警員接報到場為女童急救，可惜女童由救護員送院後證實死亡。



美國1名3歲女童被獨留在炎熱的汽車上，最終慘被熱死。（示意圖，非當事人。GettyImages）

綜合美國亞利桑那州巴克艾市（Buckeye AZ）警方Facebook專頁及外媒報道，事發於當地時間8日，巴克艾市1名3歲女童跟隨家人到公園遊玩，這個大家庭開着輛SUV，並在下午2時後回家。隨後，他們開始尋找女童，他們原以為女童就在家中，但四處尋找仍不見其蹤影。

之後，這家人在屋外炎熱的汽車上發現仍綁着安全帶的女童，當時女童已處於昏迷狀態，於是在下午5時左右報警。警員到場用自動體外心臟除顫器及心外壓為女童急救，可惜女童由救護員送院後證實死亡。

警員到場用自動體外心臟除顫器及心外壓為女童急救，可惜女童由救護員送院後證實死亡。（「Buckeye AZ Police Department」FB圖片）

當時汽車內部約為130華氏度（約54.4℃），外部則為107華氏度（約41.7℃），而女童可能在車內逗留了超過2小時而熱死。目前警方正向受害人家屬了解當日的時間線，以查明女童死亡事件，暫時無人被捕。警方亦正調查女童是否被固定在兒童安全座椅上，由於無法自行下車，而促使悲劇發生。

根據兒童和汽車安全組織（Kids and Car Safety）的數據，這是2024年美國第32宗兒童在車內中暑死亡事件。（GettyImages）

根據兒童和汽車安全組織（Kids and Car Safety）數據，這是2024年美國第32宗兒童在車內中暑死亡事件。7月，同樣在亞利桑那州也發生過1宗2歲女童被父親留在上鎖的高溫汽車中，導致她死亡。據報這名父親駕車帶着女童外出辦事，回家時女童已在車上睡着，於是他將車停在屋外的過道，讓女兒留在車上。這名父親聲稱他當時有啟動車上冷氣，然而之後卻發現女童已在車內熱死，警方目前仍在調查該案。

（綜合）