內地童餐廳內「小便落水杯」相瘋傳！家長仲咁做　店員表情成焦點

在餐廳「人有三急」要如何處理？本港多個群組瘋傳1張相片，見到在1家餐廳內，有1名男童「人有三急」，旁邊的家長竟取來水杯讓男童當眾脫褲在水杯內小便，而旁邊坐滿了其他食客。



相片引來網民嘩然，紛紛斥責離譜，「搞X錯呀」、「真係黐X線」、「去廁所真係咁難？」、「真心會反胃」、「邊間，以後唔會再去」；也有網民笑言「童子尿」、「職員個表情似乎都見慣不怪」。



雖然相片於本港網上群組流傳，但有眼利網民見到餐廳以簡體字寫上「中國麵魂在陝西」，估計於內地發生。



在餐廳「人有三急」要如何處理？（示意圖）

男童餐廳內對準水杯小便

本港多個Facebook群組周三（9月11日）起瘋傳1張相片，見到1家餐廳內有婦人拿着水杯放在男童下體位置，男童則半脫褲子下體對準水杯，疑似正在水杯內小便。由於男童站在座位上，舉動格外顯眼。

相片中，男童周圍坐滿乘客，但看似未有發現或理會相關行為，店員則正在清潔枱面。

餐廳內有婦人拿着水杯放在男童下體位置，男童則半脫褲子下體對準水杯，疑似正在水杯內小便。（網上圖片）

網民批評離譜

網民看過相片震驚，紛紛斥責離譜，「搞X錯呀」、「真係黐X線」、「去廁所真係咁難？」、「真心會反胃」、「文化差異，反感就是這樣來的」、「邊間，以後唔會再去」。也有網民笑言「童子尿」、「職員個表情似乎都見慣不怪」。

亦有網民稱用水杯小便算有公德心，「算有公德，只係太張揚……」、「你想小朋友瀨到成地係定佢屋企人搵嘢裝住？」，惟有網民反駁「懶同偽負責任，就可以眾目睽睽下屙尿？」、「大個仔啦，應教小朋友去廁所」。

估計於內地發生

雖然相片於本港網上群組流傳，但有眼利網民見到餐廳以簡體字寫上「中國麵魂在陝西」，估計於內地發生。