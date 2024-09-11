2港女人肉霸位！遭寶馬外籍男1招KO絕了：有無搞錯！　結局超展開

「人肉霸位」遇着「狠人」司機，也要「認輸」了。本港網絡瘋傳1段影片，指西貢有2名女子在「人肉霸位」，詎料有黑色寶馬私家車無視她們倒車駛入車位，未見停下迹象，2名女子唯有轉身走回行人路。私家車停定後，2名女子不滿斥責「有無搞錯」，然而司機原來是外籍男子，反問「you own this place, do you?（這地方是妳的嗎）」，2名女子指手劃腳後，就示意無事站在一旁讓外籍男離開。外籍男離開後，女子再向遠方做手勢表示不滿，稱「我一定要同佢講一句，無理由唔講㗎嘛」，最終2女往另一方向離開。



影片引來網民熱議，大批人看後爆笑，「見到講英文就腳仔軟？樣衰x2」、「學英文的重要性」，又指摘「人肉霸位」做法離譜，「人肉霸位肉X酸，不知所謂」、「無廉恥嘅人肉霸位」、「咁夠薑喺西貢人肉霸位，又成功X出香港」。



1名戴帽女子（下稱「A女」）與穿黑白上衣女子（下稱「B女」）正站在泊車位上「霸位」。（影片截圖）

2港女「人肉霸位」敗走 反罵司機「有無搞錯」

有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」分享1段影片，留言「人肉霸位，衰咗仲要問人有冇搞錯……」，未有提及拍攝日期時間，地點則在西貢。

影片長約1分30秒，見到1名戴帽女子（下稱「A女」）與穿黑白上衣女子（下稱「B女」）正站在泊車位上「霸位」，但有黑色寶馬私家車無視她們，倒車駛入車位，未見停下迹象，2名女子唯有「讓位」轉身走回行人路，其間「A女」向私家車做手勢表達不滿。

1名戴帽女子（下稱「A女」）與穿黑白上衣女子（下稱「B女」）正站在泊車位上「霸位」。（影片截圖）

2名女子走上行人路後未有離開，站在一旁。私家車停在泊位約半分鐘後，外籍男司機下車，「A女」不滿斥責「有無搞錯啊！企咗喺度先㗎！」，「B女」拍拍「A女」膊頭示意冷靜，外籍男則慢慢走上行人路反問2名女子「you own this place, do you?（這地方是妳的嗎）」。「B女」聞言指手劃腳回應，隨後攤手示意無事，「A女」則未有出聲。

外籍男則慢慢走上行人路反問2名女子「you own this place, do you?（這地方是妳的嗎）」。（影片截圖）

外籍男與女伴整理好車尾箱離開後，「A女」向外籍男方向做手勢表達不滿。（影片截圖）

外籍男與女伴整理好車尾箱離開後，「A女」向外籍男方向做手勢表達不滿。（影片截圖）

2名女子站在一旁，待外籍男與女伴整理好車尾箱離開後，「A女」向外籍男方向做手勢表達不滿，「B女」安慰說「無計，唔好理佢，如果佢要咁樣嘅話……」，「A女」則忿忿不平表示「我一定要同佢講一句，無理由唔講㗎嘛」，B女回應「係啊係啊……」。最終2名女子往反方向離去。

外籍男與女伴整理好車尾箱離開後，「A女」向外籍男方向做手勢表達不滿。（影片截圖）

不少網民指摘「人肉霸位」做法離譜。（影片截圖）（影片截圖）

不少網民指摘「人肉霸位」做法離譜。（影片截圖）

網民笑：見到講英文腳軟？

影片引來網民熱議，指摘「人肉霸位」做法離譜，「人肉霸位肉X酸，不知所謂」、「無廉恥嘅人肉霸位」、「咁夠薑喺西貢人肉霸位，又成功X出香港」、「條女臉皮咁X厚」、「有種唔好行開呀嘛」、「佢兩個咁樣仲鬧人『有冇搞錯』，就即係佢慣咗咁做，而唔覺得自己咁做係有問題啦。咁佢兩個就自認咗係慣犯喇」。

也有不少人看後爆笑，「見到講英文就腳仔軟？樣衰x2」、「學英文的重要性」「幾搞笑」、「邊個泊到邊個就係贏家」。不過亦有網民指外籍男做法危險，「咁倒車有機會俾人告危險駕駛」。

（影片截圖）

「人肉霸位」屬犯法 可罰款監禁

「人肉霸位」屬犯法，根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。