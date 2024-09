2港女人肉霸位！遭寶馬外籍男1招KO絕了：有無搞錯！　結局超展開

「人肉霸位」遇着「狠人」司機,也要「認輸」了。本港網絡瘋傳1段影片,指西貢有2名女子在「人肉霸位」,詎料有黑色寶馬私家車無視她們倒車駛入車位,未見停下迹象,2名女子唯有轉身走回行人路。私家車停定後,2名女子不滿斥責「有無搞錯」,然而司機原來是外籍男子,反問「you own this place, do you?(這地方是妳的嗎)」,2名女子指手劃腳後,就示意無事站在一旁讓外籍男離開。外籍男離開後,女子再向遠方做手勢表示不滿,稱「我一定要同佢講一句,無理由唔講㗎嘛」,最終2女往另一方向離開。



影片引來網民熱議,大批人看後爆笑,「見到講英文就腳仔軟?樣衰x2」、「學英文的重要性」,又指摘「人肉霸位」做法離譜,「人肉霸位肉X酸,不知所謂」、「無廉恥嘅人肉霸位」、「咁夠薑喺西貢人肉霸位,又成功X出香港」。



1名戴帽女子(下稱「A女」)與穿黑白上衣女子(下稱「B女」)正站在泊車位上「霸位」。(影片截圖)

2港女「人肉霸位」敗走 反罵司機「有無搞錯」

有網民於Facebook群組「車cam L(香港群組)」分享1段影片,留言「人肉霸位,衰咗仲要問人有冇搞錯……」,未有提及拍攝日期時間,地點則在西貢。

影片長約1分30秒,見到1名戴帽女子(下稱「A女」)與穿黑白上衣女子(下稱「B女」)正站在泊車位上「霸位」,但有黑色寶馬私家車無視她們,倒車駛入車位,未見停下迹象,2名女子唯有「讓位」轉身走回行人路,其間「A女」向私家車做手勢表達不滿。

1名戴帽女子(下稱「A女」)與穿黑白上衣女子(下稱「B女」)正站在泊車位上「霸位」。(影片截圖)

2名女子走上行人路後未有離開,站在一旁。私家車停在泊位約半分鐘後,外籍男司機下車,「A女」不滿斥責「有無搞錯啊!企咗喺度先㗎!」,「B女」拍拍「A女」膊頭示意冷靜,外籍男則慢慢走上行人路反問2名女子「you own this place, do you?(這地方是妳的嗎)」。「B女」聞言指手劃腳回應,隨後攤手示意無事,「A女」則未有出聲。

外籍男則慢慢走上行人路反問2名女子「you own this place, do you?(這地方是妳的嗎)」。(影片截圖)

外籍男與女伴整理好車尾箱離開後,「A女」向外籍男方向做手勢表達不滿。(影片截圖)

外籍男與女伴整理好車尾箱離開後,「A女」向外籍男方向做手勢表達不滿。(影片截圖)

2名女子站在一旁,待外籍男與女伴整理好車尾箱離開後,「A女」向外籍男方向做手勢表達不滿,「B女」安慰說「無計,唔好理佢,如果佢要咁樣嘅話……」,「A女」則忿忿不平表示「我一定要同佢講一句,無理由唔講㗎嘛」,B女回應「係啊係啊……」。最終2名女子往反方向離去。

外籍男與女伴整理好車尾箱離開後,「A女」向外籍男方向做手勢表達不滿。(影片截圖)

不少網民指摘「人肉霸位」做法離譜。(影片截圖)(影片截圖)

不少網民指摘「人肉霸位」做法離譜。(影片截圖)

網民笑:見到講英文腳軟?

影片引來網民熱議,指摘「人肉霸位」做法離譜,「人肉霸位肉X酸,不知所謂」、「無廉恥嘅人肉霸位」、「咁夠薑喺西貢人肉霸位,又成功X出香港」、「條女臉皮咁X厚」、「有種唔好行開呀嘛」、「佢兩個咁樣仲鬧人『有冇搞錯』,就即係佢慣咗咁做,而唔覺得自己咁做係有問題啦。咁佢兩個就自認咗係慣犯喇」。

也有不少人看後爆笑,「見到講英文就腳仔軟?樣衰x2」、「學英文的重要性」「幾搞笑」、「邊個泊到邊個就係贏家」。不過亦有網民指外籍男做法危險,「咁倒車有機會俾人告危險駕駛」。

(影片截圖)

「人肉霸位」屬犯法 可罰款監禁

「人肉霸位」屬犯法,根據《簡易程序治罪條例》4A條,任何人無合法權限或解釋而陳列或留下,或導致陳列或留下任何物品或東西,而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者,或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者,可處罰款5,000元或監禁3個月。