旺角MMA！2外籍女口角叫囂突變「多人混戰」　網民驚：有冇翻譯？

街頭大打出手？近日網上流傳影片，指旺角街頭有2名外籍女子爭執打鬥，隨後有多人介入，擴大戰局。由於這數名外籍人士所用語言均非廣東話，而是外語，故未能得知打鬥原因。亦有網民從外觀及語言推測他們可能是外傭，並笑言「姐姐開戰」、「快啲認領返自己姐姐」。亦有人好奇他們多人打鬥的原因，「外傭？」、「有冇翻譯？」。



網上流傳影片，指旺角街頭有2名外籍女子在爭執打鬥。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上傳影片，表示「旺角中心開波，大把花生友」。從影片可見，一開始只是1名白衣女子與1名黑衣女子口角指罵，旁邊圍滿了拍片途人，後來白衣女借指罵之機，將手揮向黑衣女頭部。黑衣女避開後，白衣女再趁勢攻其頭部。黑衣女隨即反攻，狠狠拉着白衣女上衣不讓她後退，然後狠踩她的腳。

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2人相爭變多人混戰

兩人隨即扭打作一團，不但打到面容扭曲，還露出內衣。這時異軍突起，1名身穿黑色球衣的金髮女突然加入「幫拖」，對着黑衣女臉部就是一拳，旁邊2名身形較壯的圍觀人士即時上前拉開金髮女。這2名分別戴鴨舌帽及穿背心的男子相信是幫助黑衣女的，其中1人將金髮女推倒在地。這時戰場一轉，變成他們3人之爭，之後再多1名同樣作中性打扮的女子加入戰局，互相推搡，場面極其混亂。

而一開始發動「戰局」的黑衣女及白衣女亦在旁僵持不下，金髮女抓緊機會再次加入幫助白衣女。在1對2的情況下，黑衣女漸落下風，被扯頭髮狂揍。黑衣女欲離開，卻被金髮女追上從後接連擊打頭部。而金髮女趕走黑衣女後，氣勢洶洶回頭將該名背心男迫到牆邊怒罵。而黑衣女及白衣女亦再次扭打在一起，影片至此結束。

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網民猜是外傭：姐姐開戰

由於涉及打鬥的人全都並非以廣東話叫罵，而是使用外語，故未能得知他們爭執的原因。影片引起網民熱議，有網民從外觀及語言推測他們可能是外傭，笑言「姐姐開戰」、「快啲認領返自己姐姐」。亦有人好奇他們多人打鬥的原因，「外傭？」、「係咪爭仔？」、「有冇翻譯？」、「其實佢哋講咩嘢話？淨係聽到佢哋大吵大鬧，但完全聽唔到講乜」。

（Facebook）