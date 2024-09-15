巴士男乘客大聲播抖音片！被勸阻音量「較細一格」　1句寸爆回應

在公共交通上大聲播放音樂及影片是擾人行徑，近日有女生就在巴士遇到男乘客大聲播片，於是請求對方調低手機聲量。不過對方只願意調少1格，仍然十分大聲。面對樓主的不滿，男乘客竟坦承「我係有問題，我認」，但就不願妥協，甚至理直氣壯要求樓主「唔鍾意可以坐第二度」。



有網民在巴士遇到男乘客大聲播片，請求對方調低手機聲量不果，反被要求「唔鍾意可以坐第二度」。（《大叔的愛》劇照）

該名網民在社交平台Threads發帖批評在巴士上大聲播片的行為，並表示她一向遇到相關行為時都會主動請求對方調低手機聲量。然而，日前她卻遇到1名屢勸不聽的男乘客，令她不禁氣極表示：「原來個世界有人咁厚顏無恥。」

樓主指該名男乘客目測30多歲，在巴士坐下後就開始大聲播抖音平台的影片，聲量之大「起碼後排兩行全部聽得清楚」。過了2個車站後，樓主決定開聲請對方將音量調細。男乘客挑眉看向樓主，並展示手機稱「較細咗㗎啦」。

男乘客屢勸不聽

樓主一看即時氣結，「佢較細咗一格」，於是反問對方。惟男乘客駁稱「我俾埋你睇我較細聲咗」，更叫樓主「唔鍾意可以坐第二度」。樓主隨即解釋他手機音量造成滋擾，請他尊重車上乘客。而男乘客認為自己已經有所尊重，並且調細了1格聲量，甚至表示「我係有問題，我認」，但就叫樓主如不滿可以去其他地方坐。

樓主反問「憑咩係我要坐去第二度」，不過仍未能成功勸說男乘客調整音量。她又指在討論過程中，男乘客大方承認有錯，但卻一意孤行「繼續錯」，不願調低手機聲量，慨嘆指男乘客非常「難搞」。

有網民認為如果遇到有乘客在公共交通上大聲播放音樂或影片，應該合力一起勸阻。（《大叔的愛》劇照）

帖文引起網民熱議，不少人都認為在巴士上大聲播片或播歌的行為非常滋擾，是自私的行為，「唔知幾時開始愈來愈多這種自私無公德心的人」、「被人話仲理直氣壯，超級討厭」。有網民就建議「以牙還牙」，「支持喺佢後面播大悲咒」、「哄埋去佢電話一齊睇」，另有人就表示「遇着無賴好難搞」，並指已習慣用降噪耳機聽歌。

網民曾遇有巴士司機幫忙制止

另有網民就表示曾經坐巴士遇到有乘客大聲播片，所幸司機進行廣播制止，「司機一直廣播叫人唔好大聲睇片嗰個廣播，未上公路司機忽然停車大叫『唔好再大聲睇片！你唔細聲就停車唔行』，過一陣成架車靜晒」。

（Threads）