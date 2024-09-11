巴士乘客無撳鐘　公審車長無停車「心地唔好」：明知一定有人落車

巴士並非港鐵，假如沒有乘客按下車鐘，又沒有人在車站候車，車長大可直接「飛站」。惟最近有乘客在網上公審1名巴士車長，直斥對方「心地唔好」，表示早前乘坐由藍田站開往上水天平邨的277E路線，駛至清河邨總站，雖然沒有人按鐘，但他認為「明知清河一定有人落車，（車長）都唔停站」，導致大批乘客不滿。



然而，事後有人將其帖文截圖並分享到其他facebook群組，不少網民反斥該乘客無理取鬧，認為既然車上大部份人都要在該站下車，也沒有任何人按鐘，因此車長根本不算為「飛站」，批評「唔撳落車鐘，自己攞嚟啦」、「都無撳鐘，點可以叫飛站呢？」。



有乘客在網上公審1名巴士車長，表示早前乘坐由藍田站開往上水的277E路線，駛至清河邨總站，雖然沒有人按鐘，但他認為「明知清河一定有人落車，（車長）都唔停站」。（資料圖片）

涉事乘客先在facebook群組「上水人大聯盟」發文公審，表示日前在下班時間乘搭由藍田站開往上水天平邨的277E巴士，車上滿座亦站滿了乘客，惟當巴士駛至清河邨總站，車長沒有停車，他形容當時雖然沒有乘客按下車鐘，但該站必定有乘客下車，故怒斥車長「心地唔好，明知清河一定有人落車，都唔停站」。該乘客又指出，正當巴士駛離清河邨總站下車處的一小段距離後，已經有人立即按鐘，但車長仍拒絕停車，「只過咗1米距離先按鐘，都未過巴士站，都唔停」，引來「全車人」不滿。

帖文後來被截圖及上傳至其他facebook群組，許多網民反斥公審車長的乘客，認為下車前按鐘乃常識，自己沒有先按鐘，便不應怪責車長沒有停車，「以為搭緊地鐵站站停？」、「冇人撳鐘就收嗲啦」、「冇撳鐘仲好意思話人，成車都西客嚟」、「唔撳鐘唔停車，好正常喎」、「巴士佬就唔識通靈嘅，你要落車就撳鐘，一個好簡單嘅動作，自己冇撳鐘重呱呱嘈」、「巴士大佬又無錯，車上有好多位置設落車鐘，唔按責任自負」、「咁多人想落車但都冇一個人去撳鐘」。