女病人麻醉中遭醫生手指性侵！庭上被羞辱再反告　崩潰圖輕生極慘

台灣發生被性侵女受害人企圖自殺案件。受害女子於2022年11月在麻醉恢復室意識模糊之際，隱約感到遭人伸手指性侵，清醒後向醫院求助。醫院證實當時由1名麻醉科男醫生負責麻醉環節，該名醫生一度承認責任和願意賠償，接受調離檢查單位和解任主管職位等懲處，但隨後反口否認犯案。案件在法庭審理期間，涉案醫生委任律師被指用羞辱方式盤問女病人，最終女病人不堪受辱留下遺書企圖輕生，幸被家人及時發現救回一命。



女病人被救回4天後，反遭該名醫生告她誣告，其後檢察官決定不予起訴還其清白，但面對醫生與控方律師咄咄逼人的司法手段，女病人仍然感到不安。



女事主前往臺北醫學大學附設醫院進行內視鏡檢查，需要接受麻醉藥，其間感到遭醫生指侵。（臺北醫學大學附設醫院官網圖片）

麻醉藥效正消退 女病人感下體被摸

案發於2022年11月25日，女事主前往臺北醫學大學附設醫院進行內視鏡檢查，當時在恢復室等候麻醉藥效消退，意識仍然模糊，她突然感到有人觸摸其下體，於是用力睜開雙眼，當時見到1名男子站在床邊，特徵是「穿白袍、瘦高、戴眼鏡、髮量不多」，待清醒後向醫院求助。

院方展開調查，證實當日負責為女病人進行麻醉的醫生是麻醉科醫師林朝順，他一度承認自己當時在衝動下「做了不該做的事情」，表示希望能當面向女病人道歉，而且願意賠償和解。

麻醉科醫師林朝順一度承認責任 ，其後反口。（臺北醫學大學附設醫院官網圖片）

醫生曾承認性侵 其後反口稱無做過

由於女病人身心受到嚴重打擊，不想再見到林朝順，而且擔心訴訟過程冗長，所以願意進行調解，透過律師要求醫院還原真相，並就影響工作和就醫費用等，要求林醫生賠償354萬台幣（約90萬港元）。

林朝順委任江仁成律師與女病人的代表律師進行調解，江律師認為和解金額太高，最多願意賠償10至20萬新台幣（約2.5萬至5.1萬港元），雙方談判破裂，江律師改口稱林醫生沒有性侵，揚言反告女病人恐嚇取財。

雙方談判破裂，林朝順醫生在庭上反口稱沒有犯案，其委任律師被指用羞辱方式盤問女事主，令到她大感崩潰。（示意圖/gettyimages）

醫院多人作證 檢方控告涉案醫生

女病人委託律師向林朝順提出妨害性自主告訴，台北地檢署偵查期間，林朝順改口稱自己當時看到女病人的被子沒有蓋好，由於擔心她着涼，所以拉動夾在女病人兩腿之間的被子，沒有觸摸到對方身體。江律師更在庭上詢問女病人性經驗，並稱林朝順觸碰她只有5至10秒時間，她不可能會有反應。

但檢方傳召醫院相關人員，多人作證表示，林朝順在醫院調查期間多次承認性侵一事，而且女病人等待麻醉藥效退去需要30分鐘，通常都會採取向左側躺的姿勢，被子不會夾在雙腿間，加上一般都由麻醉護理師負責照顧，醫生理應不會接近病人。檢察官聽取證供後，依妨害性自主罪起訴林朝順。

女事主服藥輕生。（示意圖/gettyimages）

受害人企圖輕生幸被救回

女病人在庭上被辯方的江律師羞辱盤問，情緒更加崩潰，一時想不開之下，於今年8月4日留下遺言後，提及「江律師的提問讓我覺得自己是個犯人，冒犯我隱私的部分難以釋懷，我沒辦法這樣生活下去」，在家中服用大量藥物企圖輕生，幸家人及時發現救回一命。

女病人被救回4天後，收到台北地檢署的信件，林朝順被依妨害性自主罪起訴後，反過來指控她誣告和恐嚇取財，檢察官事後指出女病人一方本身以為林朝順有悔意，所以才同意和解，索償金額有依據，即使林朝順無法接受賠償金額，都不能認為女病人恐嚇取財，因此不會起訴女病人。雖然如此，女病人面對林朝順和江律師夾攻，仍然感到惶恐不安。

江律師事後回覆當地傳媒查詢時指出，一切都是依法處理，由於涉及當事人案件權益，不方便回應太多，林朝順沒有回應查詢。

女病人在庭上被辯方的江律師羞辱盤問，情緒更加崩潰，曾企圖輕生幸被救回。（示意圖/gettyimages）

醫院發聲明 對涉案醫生記過停權

林朝順事後繼續在臺北醫學大學附設醫院工作，醫院發出聲明指，院方接獲申訴人反映遭到性騷擾後，隨即展開調查，對當事醫師予以記過及停權等懲處，包括暫停臨床業務3個月、解任其主管職位、1年內不得擔任醫院主管職位、1年內不得擔任院內臨床教學相關職務、要求完成性別平等相關教育訓練，以及不得在檢查單位服務。

聲明提及，申訴人另有陳述，院方依法通報，案件已進入司法程序，醫院全力配合司法調查， 並會依照調查結果進行相關處置，院方強調對事件深感遺憾，積極強化病人就醫安全，持續在工作環境和內部文化等多方面，加強平等文化宣導，致力打造兩性平等和民眾安心的就醫環境。

（綜合）