別再帶電動行李篋上機！地勤實測拆電池、沒裝甚麼東西重達XX公斤

乘搭飛機時，乘客通常獲准攜帶1件小型行李上機，但航空公司多設有重量限制。台灣有地勤在網上發文，提醒乘客別再帶電動行李篋登機，她實測使拔掉電池，內裏「沒裝什麼東西」，竟已經重達13.5公斤，而且甚少有航空公司會容許帶同上機，故提醒如乘客行動不便，可以選擇坐輪椅。



許多網民留言指「代理商依舊在跟客人說可以上飛機，這張圖可以打臉廠商」、「這個超重，不懂帶上去飛機的人怎麼扛得起來放？」，亦有人稱「香港機場沒禁止，反而有在賣，但作為機場職員真覺得沒用途」。



電動行李篋折除電池，沒放甚麼東西，已經重達13.5公斤。（Threads圖片）

近期電動行李篋熱爆，台灣網站售賣多款同類型產品，標榜「親子出遊新選擇」，符合人體工學，「行李箱『一鍵』即可切換成電動車」，適用於多種場景，設有電動伸縮扶手桿，儼如駕車，「一箱多用，可以是行李箱，可以是代步車，可以是移動座位，上班出勤、外出旅遊都方便」。宣傳句子把電動行李篋說得天花亂墜，吸引不少人購買。

不過，有航空公司地勤卻在Threads表示「希望各位旅客不要再帶電動行李箱登機了」，同時上載1張相關圖片，可見在櫃位秤重時，電動行李篋重達13.5公斤，樓主形容「拔掉電池，裡面沒裝什麼東西，就是這麼重唷」，又指甚少有航空公司容許帶同上機，提醒乘客「走路不方便的，可以選擇坐輪椅、坐娃娃車」。

電動行李篋設有電動伸縮扶手桿，用家坐篋代步儼如駕車。（網上圖片）

網民：沒什麼實用性的短程代步工具

帖文引來大量網民留言，「就花錢買重量托運啊，它不是不能上飛機，是可以上的，但不能走隨身行李、需要拆電池、行李箱托運，來回多花上千塊新台幣，就為了托運這個沒有什麼實用性的短程代步工具」、「空服員不是舉重選手，也不一定扛得動」，亦有網民指曾見有人在電動行李篋肆意奔馳，質疑有潛在危險。

（綜合）