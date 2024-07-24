硬篋vs軟篋邊樣好？資深空姐分享選最佳行李箱秘訣：這2種最易壞

打邊爐最重係個爐，去旅行呢？最重要當然是行李篋！近日有資深空姐無私分享選擇行李箱秘訣，從材質、滾輪數量及顏色入手分析，到底該選硬篋還是軟篋？滾輪是2個好還是4更佳？該是深色還是錢色？資深空姐一一解說，更整合了執行李小技巧，讓大家能輕鬆出行。此外，她亦釐清一些出遊小迷思，好讓旅途順利愉快。



有資深空姐無私分享該如何選擇行李箱，從材質、滾輪數量及顏色入手分析，更整合了一些執行李小技巧，讓大家輕鬆出行。（資料圖片）

在法國航空有16年經驗的資深空姐艾米莉（Emilie Cooke-Martageix）接受外媒訪問，以自身多年來觀察及經驗所得，發現硬殼行李箱（下稱：硬篋）及4輪行李箱最受旅客歡迎，惟她則認為布面行李箱（下稱：軟篋）及2輪行李箱更為實用。艾米莉建議，選擇「最佳行李箱」可從以下3大方向入手。

首先材質方面，遊客一般都會選擇硬篋，認為較耐用、耐磨、耐撞，惟艾米莉指出硬篋在託運途中很容易因受擠壓而破裂，耐用度不高，軟篋的布料相對彈性較大，壽命亦比較長。

滾輪數量方面，一般人都認為4輪行李箱比2輪更耐用、堅固、方便，惟艾米莉直言如4輪行李箱如有1個滾輪出現問題，整個行李箱都變得「行動不便」，故建議大家可選擇2輪行李箱。

艾米莉提醒可選擇鮮豔顏色的行李箱，這有更快辨認出自己的行李，能加快提取速度。同時，她提議大家盡量避免選擇白色，因白色相對易弄髒。

有資深空姐教大家可從材質、滾輪數量、及顏色入手，選擇最佳行李箱，她亦整合了一些執行李小技巧，讓大家輕鬆出行。（資料圖片）

至於執行李小技巧，艾米莉指常外遊的旅客可先將一些必需品，如個人護理用品、藥物等，固定放在外遊時會用到的隨身背包或行李中，除了能節省時間外，更可減少出現漏帶東西情況。

此外，艙氣壓變化或會令液體洩漏出現，艾米莉建議可先用小毛巾把裝有液體的器皿包住，或以固態的番梘取代液態淋浴露。至於護照等重要物品，最好先用透明密實袋裝好，可有效防止液體滲漏招致損毀，同時方便在行李中辨認出物品。

香港消委會曾測試市面上常見的行李箱。（資料圖片）

提到隨身行李，艾米莉指旅客應盡量控制好重量，這樣才有能力自行搬到機艙頭頂的行李架。另外，她建議短程客較傾向攜帶隨身行李，免卻寄艙，便能省卻等候提取行李的時間，她同時溫提各旅客，需確保隨身行李的尺寸等是否符合登機標準。

最後，艾米莉提醍帶物品、手信入境或回國時，該先特別注意目的地海關的規定，包括是否允許帶相關物品入境。一般而言，多個國家及地區都禁止旅客攜帶冷肉、新鮮食品等。如攜帶食物，該確保其包裝完整，以防外漏，

（綜合）